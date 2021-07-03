رئيس التحرير

محمود مسلم

تحصين 14 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقنا

كتب:

رجب آدم
09:31 ص | السبت 03 يوليو 2021
تحصين مواشي

تحصين مواشي

أعلنت محافظة قنا، نجاح مديرية الطب البيطري في تحصين 14 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية، لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع التي تم إطلاقها يوم السبت الماضي. 

من جهته، أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، الدفع بالعديد من الفرق الطبية وأخصائيين التسجيل في مختلف قرى مراكز المحافظة التسعة، حيث يتم تحصين رأس الماشية وعقب ذلك يتم تسجيلها في دفاتر خاصة بعملية التحصين.

وأشار إلى أن المستهدف تحصينه بالمحافظة حوالي 80% من الماشية التي يملكها صغار المزارعين ، مؤكدا تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة.

اقرأ المزيد:

جامعة جنوب الوادي صرح علمي متكامل على أرض محافظة قنا

موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في محافظة قنا

تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة قنا.. 248 درجة للقبول

بنوك تقدم دعم التمويل العقاري في محافظة قنا

محافظة قنا توقع بروتوكول تعاون مع هيئة المساحة للحفاظ على أملاك الدولة

تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة قنا .. الأسبوع المقبل