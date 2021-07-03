تحصين 14 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بقنا

أعلنت محافظة قنا، نجاح مديرية الطب البيطري في تحصين 14 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية، لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع التي تم إطلاقها يوم السبت الماضي.

من جهته، أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، الدفع بالعديد من الفرق الطبية وأخصائيين التسجيل في مختلف قرى مراكز المحافظة التسعة، حيث يتم تحصين رأس الماشية وعقب ذلك يتم تسجيلها في دفاتر خاصة بعملية التحصين.

وأشار إلى أن المستهدف تحصينه بالمحافظة حوالي 80% من الماشية التي يملكها صغار المزارعين ، مؤكدا تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة.