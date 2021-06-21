تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة قنا .. الأسبوع المقبل

يترقب آلاف الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم موعد تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة قنا، لمعرفة درجة القبول بالمدارس الثانوية العامة في محافظة قنا، بعد اعتماد اللواء أشرف غريب الداودي، محافظ قنا، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 ، أمس الأحد، والتي كشفت حصول نحو 500 طالب على الدرجات النهائية، ووفق توقعات خبراء التعليم ستنخفض درجات القبول في الثانوية العامة بالمحافظة على عكس العام الماضي.

تنسيق الثانوية العامة 2021 في محافظة قنا.. تحديد نسب الإشغال في المدارس

وقال مصدر مسئول في مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا لـ«الوطن»، إنه من المقرر وفق الاجتماعات الأخيرة حول تنسيق المدارس الثانوية والفنية بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، أن يكون الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة قنا ، الاسبوع المقبل، حيث يتم حاليا مراجعة نسب الاشغال في المدارس الثانوية العامة بالمحافظة وطاقتها وذلك وفق حسبة معينة بحسب نسب الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الشهادة الاعدادية 2021.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة قنا .. الأسبوع القادم

وأكدت مصادر في مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، أن موعد تنسيق الثانوية العامة 2021 محافظة قنا سيكون الأسبوع المقبل، ومعه جميع التنسيقات في مدارس التعليم الفني والمدارس الموازية، بعد اعتماده القرار من الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، ثم اعتماده من محافظ قنا.

تنسيق الثانوية العامة العام الماضي في محافظة قنا .. الأعلى

قبلت مدارس الثانوية العامة في المحافظة قنا في 2020 العام المضي، من 253 درجة في جميع مدارس المحافظة، وكان المجموع مرتفع بسبب احتساب نتيجة الترم الثاني بدرجة كاملة دون خوض امتحانات الشهادة الاعدادية بسبب جائحة كورونا، ومن المرجع أن تكون نسبة القبول هذا العام 220 درجة إلى 225 درجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة قنا

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة قنا بعد اعتماد محافظة قنا النتيجة بنسبة 83.57% بحضور الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــا.