«صحة شمال سيناء» تعلن انخفاض أعداد مصابي كورونا و6 حالات شفاء

انخفضت عدد الحالات المحتجزة بقسم عزل مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إلى 8 حالات فقط، وتم شفاء 6 آخرين وخروجهم من المستشفى.

من جهتها، أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، شفاء 6 حالات، وعدد الوفيات حالة واحدة لرجل مسن، مؤكدة أن عملية الحجز المنزلي تقلصت إلى 22 حالة فقط، ويتم متابعتها عن طريق الفريق الطبي والتمريض بمستشفى العريش العام.

وصول دفعة جديدة من أطباء البروتوكول لعلاج المرضى بمستشفى العريش

ووصلت إلى مستشفى العريش العام، اليوم، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية؛ لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات «القاهرة، الأزهر، الزقازيق، والمنصورة».

وأكدت مديرية الصحة، أن الدفعة الجديدة تضم 13 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات في مختلف التخصصات الطبية، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي يوم الجمعة المقبل.

وقال مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إنه كان في استقبال الدفعة الجديدة من أطباء الجامعات، الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، الدكتور أحمد عزمي نائب مدير المستشفى ومنسق عام البروتوكول وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.

يشار إلى أنه قد سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات «القاهرة، الأزهر، الزقازيق، والمنصورة»؛ لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان عن طريق التأمين الصحي أو على نفقة الدولة.