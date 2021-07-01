محافظ شمال سيناء يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية

اعتمد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، اليوم، نتيجة القبول بالصف الأول الثانوي لمدارس المحافظة.

ومن جانبه قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، فى تصريح خاص لـ«الوطن» إن المحافظ صدق على تنسيق القبول بمدن العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد والحسنة ونخل، بدرجة قبول فى التعليم الثانوي 220 درجة، وذلك بداية من الأحد المقبل، فيما صدق على القبول بمدارس عمرو شكرى بنين، أحمد عسكر بنات بالعريش، ومدارس العربى الخاصة بمجموع 175 درجة.

200 درجة درجة القبول بمدارس العريش الثانوية الصناعية

وأضاف «رضوان» أن المحافظ صدق على درجات القبول فى مدارس التعليم الصناعي بإدارة العريش التعليمية 200 درجة، وإدارة رفح 200 درجة وإدارة بئر العبد 190 درجة وإدارة الشيخ زويد والحسنة 190 درجة، وأيضا على درجات القبول فى المدارس التجارية بإدارة العريش التعليمية 195 درجة وإدارة بئر العبد التعليمية 190 درجة وإدارة الشيخ زويد 170 درجة درجة وإدارة رفح 190 درجة.