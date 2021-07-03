بـ4 جثث جديدة.. ارتفاع عدد ضحايا عقار أمريكا المنهار إلى 22 قتيلا

ارتفع عدد قتلى العقار المنهار في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 22 ضحية بعد أن عثرت فرق الإنقاذ والبحث على 4 جثث أخرى، في حين أمرت السلطات الأمريكية بإخلاء عقار «مجمع سكني» آخر لعدم سلامته على نحو يهدد بتكرار نفس الكارثة.

وقال أرثر سوريه، المسؤول في مدينة نورث ميامي بيتش، إنه تم إخطار جميع سكان المبنى الثاني «كريستفيو تاورز» بمغادرته على الفور بعدما تبين وجود مشكلات خرسانية خطيرة، وذلك وفق لقناة «روسيا اليوم».

وبعد العثور على الجثث الأربع، أمس، لايزال 126 من سكان المبنى المنهار «تشامبلين تاورز»، في عداد المفقودين ويخشى أنهم قد لقوا حتفهم بين الأنقاض.

ووقعت الكارثة في بلدة سيرفسايد المطلة على المحيط بولاية فلوريدا بجوار ميامي بيتش، بينما لم يتوصل المحققون إلى سبب انهيار المبنى الذي شيد قبل 40 عاما فيما يعتبر أسوأ كارثة إنشائية في تاريخ الولايات المتحدة، لكن تقريرا هندسيا أعد في 2018 قبل عملية إعادة ترخيص بسلامة المبنى رصد عيوبا هيكلية هي محور تحقيقات جارية الآن بشأن سبب الانهيار.

وحذر رئيس اتحاد سكان المبنى قاطنيه في أبريل 2021 من أن الأضرار التي كشف عنها التقرير في الخرسانة ساءت بدرجة كبيرة.

ويعد هذا الحادث من أكبر الحوادث المدنية في أمريكا، خصوصا حين يكون الأمر متعلق بانهيار عقار وضعف معايير السلامة الإنشائية في الولايات المتحدة.