ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار «مبنى ميامي» فى أمريكا إلى 12 قتيلا

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انهيار مبنى في مقاطعة ميامي-داد، بولاية فلوريدا الأمريكية إلى 12 قتيلا، وذلك عقب انتشال جثة جديدة من تحت الأنقاض، ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الأربعاء، فإنه لايزال هناك 149 شخصا في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها من أجل البحث عن المفقودين.

وكان المبنى المؤلف من 12 طابقا والذي يضم 55 شقة والمطل على المحيط في منطقة سيرفسايد، قرب ميامي بيتش قد انهار يوم الخميس الماضي بينما كان السكان داخل المبنى.