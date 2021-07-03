تحويل مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز للتحقيق بسبب 4 مشاهد

قالت الإعلامية نائلة فاروق، رئيسة التليفزيون المصري، إنها قررت إحالة المخرج هشام عبد الوادود، الذي كان يتولى إخراج مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري، للتحقيق.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك 4 مشاهد، في حاجة للمراجعة، لأن بها شك بأنها لم تكن في موضعها السليم، وعليه جرت إحالة مخرج المباراة للتحقيق، لحين فحص المشاهد الأربعة.

وأكدت أنه طالما هناك شكوك في وجود مشاهد في غير موضعها، كان لابد من التحقيق، خاصة وأن هناك توجيهات باتباع أقصى درجات العدالة والشفافية الحياد والنزاهة في نقل المباراة.

وتعادل فريقي الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز، الخميس الماضي، بهدفين لكل فريق، بعدما تقدم نادي بيراميدز وبعدها تعادل الأهلي وتقدم بهدف ثاني، لينجح بيراميدز في تحقيق التعادل في الثواني الأخيرة، بعد خطاء كبير من حارس النادي الأهلي محمد الشناوي. وتعرض لاعب نادي بيراميدز دونجا للطرد، مع نهاية الشوط الأول من المباراة، واضطر عبدالله السعيد ورفاقه لاستكمال المباراة بعدد منقوص حتى النهاية.

وخلال أهداف النادي الأهلي، ركز مخرج المباراة، على عرض لقطات لرمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي وعبد الله السعيد، ما أدى لوجود انتقادات لمخرج المباراة. وقال عدد كبير من منتقدي المخرج، إنه كان يجب على المخرج التقاط فرحة لاعبي الأهلي بدلا من عرض تعبيرات وجوه لاعبي الأهلي السابقين.