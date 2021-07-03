إنذار على يد محضر لوزير التنمية المحلية والمحافظ لإنشاء حي «جنوب كفر الشيخ»

تقدم حسين كمال المحلاوي المحامي بالنقض، بإنذار على يد محضر، لكل من وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ورئيس مجلس مدينة مركز وبندر كفر الشيخ، بصفتهم الوظيفية، تمهيدًا لرفع دعوى قضائية عاجلة ضدهم أمام محكمة القضاء الإداري، بسبب عدم تفعيلهم قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر منذ ما يقرب من عامين، والذي يحمل رقم 2452 لسنة 2019، والخاص بإنشاء حي ثالث «جنوب مدينه كفر الشيخ»، ما أدى إلى تراكم مشاكل الحى الجديد، خاصة بعد إصدار وزير الداخلية قرارا، بإلغاء العموديات بالقرى الرئيسية الأربع التي يشملها الحى الملاصق لسخا، وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، والتصديق عليه بمجلس تنفيذي المحافظة، وتم إلغاء وفصل الكيانات الإدارية الخاصة بالحي الجديد وصدور قرار بها من فصل حدود وخلافه.

وقال المحامي في الإنذار، الذي تم تسليمه لهم على يد محضر بمكتب وزير التنمية المحلية بالقاهرة، ومحافظ كفر الشيخ، الذي تم إعلانه بمقر عمله بديوان عام محافظة كفر الشيخ، ورئيس مجلس مدينة مركز وبندر كفر الشيخ، والذي تم إعلانه بمقر عمله بمجلس المدينة، إنه بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2019، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2452 لسنة 2019، بإنشاء «حي ثالث جنوب مدينه كفر الشيخ» في مادته الأولى، وجاء في المادة الثانية يعدل نطاق الوحدة المحلية لمدينة كفر الشيخ، ليصبح على النحو التالي «حي شرق، حي غرب، وحي جنوب».

وأضاف المحامي في الإنذار، أنه تم نشر قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء حي جنوب الجديد، بالجريدة الرسمية في 24 أكتوبر لسنه 2019، حيث إن هذا الحي الجديد يضم قرى «الحمراوي – أبو طبل – القرضا - دفريه وتوابعها عزب يونس والشوادفى وعثمان وأبوعلى»، وبتاريخ 25/11/2019 تمت الموافقة من إدارة المجالس بديوان عام محافظه كفر الشيخ على هذا القرار، ليصبح آمرا واقعا ونهائيا، وبتاريخ 28/7/2020 تم إرسال خطاب محافظ كفر الشيخ الحالي اللواء جمال نور الدين إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود الشعراوي، يخطره فيه بورود كتاب مديرية أمن كفر الشيخ المؤرخ في 1/2/2020 بشأن مقترح إنشاء قسم شرطه ثالث لحى جنوب كفر الشيخ، فصلا عن نطاق الاختصاص الجغرافي لمركز شرطة كفر الشيخ وقسمي شرطة أول وثانِ كفر الشيخ.

وأفاد الخطاب الموجه من المحافظ إلى الوزير، بأن المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة وحضور المحافظ، وافق بجلسته رقم 4 المنعقدة بتاريخ 23/6/2020، على مخاطبة وزير التنمية المحلية للعرض على رئيس مجلس الوزراء للموافقة على إنشاء قسم شرطو لحي جنوب الجديد.

وأشار المحامي، في إنذاره، إلى أنه بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، أصبحت هذه القرى منعدمة الخدمات منذ ما يقرب من عامين، وأصبحت بلا هوية، حيث أنها غير تابعه للوحدة المحلية بالحمراوي، والتي ألغيت بموجب القرار رقم 1962 لسنة 2019، ولا هو طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2452 لسنة 2019 حيا، ما أدى لانعدام المرافق والخدمات في هذه القرى، والتي تقع في مدخل المحافظة الرئيسي على الطريق السريع «كفر الشيخ - طنطا - القاهرة».

ولفت إلى أنه تم المضي نحو استصدار تخصيص قطعه الأرض اللازمة لإنشاء قسم شرطه ثالث بحي جنوب مدينة كفر الشيخ، وتم تحديد ومعاينه وعمل محضر انضمامي بين مديريه أمن كفر الشيخ والوحدة المحلية بالحمراوي لهذه الأرض ومساحتها 2660 متر مربع، وتم تحديد هذه الأرض بجوار مسجد الفاروق بالحمراوي، وقامت وزاره الداخلية مشكوره بإلغاء عموديات قرى الحمراوي وأبو طبل والقرضا ودفريه من أجل تفعيل هذا الحى على أرض الواقع الفعلي.