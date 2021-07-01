تنسيق الثانوية العامة 2021 في 8 محافظات.. كفر الشيخ والبحيرة الأعلى

اعتمدت غالبية المحافظات تنسيق الثانوية العامة 2021، وأعلنت درجات الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل 2021/ 2022 في المدارس الحكومية والخاصة والخدمات والمنازل، حيث انتهت محافظات الفيوم والبحيرة والمنيا والبحر الأحمر وقنا وبني سويف وكفر الشيخ والشرقية، من اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2021، وتصدرت محافظتا كفر الشيخ والبحيرة باقي المحافظات في ارتفاع درجات التنسيق بها، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة بكفر الشيخ 252 درجة، بينما بلغ 250 درجة للمدارس الثانوية بمحافظة البحيرة.

تنسيق الثانوية العامة 2021.. محافظة الفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، عن اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2021، حيث بلغ درجات الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوية العامة الحكومية الطلاب الحاصلين على 230 درجة في الشهادة الإعدادية 2021 فأكثر، بينما بلغ الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة بالمدارس الخاصة 200 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2021.. محافظة البحيرة

اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تنسيق الثانوية العامة 2021، بالتعليم العام في المحافظة، للعام الدراسي المقبل 2021/2022، بحد أدنى 250 درجة لجميع مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

تنسيق الثانوية العامة 2021.. محافظة المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة المنيا، عن الاستعداد لتنسيق الثانوية العامة 2021، حيث اعتمد المحافظ تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام بمجموع 230 درجة كحد أدنى للقبول، و190 درجة كحد أدنى للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوي العام، و180 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول بالمدارس الخاصة.

تنسيق الثانوية العامة 2021.. محافظة البحر الأحمر

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أنّ الإعلان عن تنسيق الشهادة الثانوية 2021، ودرجة الحد الأدنى للقبول سيتم خلال ساعات، ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة العام الحالي لن تزيد عن 235 درجة مثل العام الماضي.

تنسيق الثانوية العامة 2021.. محافظة قنا

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، تنسيق الثانوية العامة 2021، للعام الدراسي 2021/2022، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 248 درجة في جميع المدارس الحكومية، على أن تحدد مدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى للقبول بها بحسب المعدلات من حيث عدد الفصول وكثافتها.

تنسيق الثانوية العامة 2021.. محافظة بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تنسيق القبول بالثانوية العامة 2021، بحد أدنى 240 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام 2020/ 2021، وذلك بعدما تقدمت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمذكرة بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2021.. محافظة كفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تنسيق الثانوية العامة 2021، في مختلف مدارس المحافظة، حيث تم اعتماد الحد الأدنى لقبول الطلاب في تنسيق الثانوية العامة 2021 بـ 252 درجة، بينما تقبل الثانوي العام منازل بحد أدنى 240 درجة، والثانوي العام خدمات 200 درجة، والثانوي العام خاص 170 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2021.. محافظة الشرقية

وفي محافظة الشرقية، أعلنت مديرية التربية والتعليم، عن تنسيق الثانوية العامة 2021، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول بـ238 درجة، وفق ما اعتمده الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بينما بلغ الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام خدمات بلغ نحو 217 درجة، والثانوي الخاص بلغ 140 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2021.. باقي المحافظات

ومن المتوقع أن يتم اعتماد والإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2021 في محافظتي القاهرة والجيزة بالإضافة إلى باقي المحافظات خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.