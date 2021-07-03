إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالقرب من كوبري 82 برافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ بلطيم.

كان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالقرب من كوبري 82 برافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ بلطيم.

ووفق شهود العيان فأن عجلة القيادة اختلت في يد السائق ولم يستطع السيطرة فانقلبت السيارة على رافد الطريق الدولي بين كفر الشيخ وبلطيم.

وانتقلت دورية أمنية لمكان الحادث لتسيير الحركة المرورية ورفع اثار الحادث ومعرفة ملابساته، وجرى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة.

وتبين إصابة «مدحت.ف.ن» 55 عامًا، مقيم بشبرا بمحافظة القليوبية، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقه بالجسد، «جيهان.ق.ج» 46 عامًا، مقيمة بشبرا بمحافظة القليوبية، مصابة بكدمات متفرقه بالجسد، «جومانه.م.ف» مقيمة بشبرا بمحافظة القليوبية، مصابة بكدمات متفرقه بالجسد، و«جيهان.م.ف» 16 عاما، مقيمة بشبرا بمحافظة القليوبية، مصابة بكدمات متفرقه بالجسد.

وجرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة باستقبال المستشفى، ووجه مدير عام المستشفى بتقديم الخدمات الطبية للمصابين والاطمئنان على حالتهم.