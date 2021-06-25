إصابة 9 من عائلة واحدة في انقلاب تروسيكل على دولي كفر الشيخ

أصيب 9 أشخاص من عائلة واحدة، إثر انقلاب تروسيكل أمام بورصة الأسماك، الواقعة على رافد الطريق الدولي بكفر الشيخ، وجرى تقديم العلاج اللازم لهم، وخروجهم من مستشفى كفر الشيخ العام، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ووفقاً لمديرية الصحة في كفر الشيخ، فإن المصابين هم: «دينا محمد منصور بهجات»، 20 سنة، مصابة بجرح قطعي بفروة الرأس، وزوجها «رضا السيد رمضان»، 25 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، و«رحمة تامر محمد»، 4 سنوات، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«منى حمدين عبد اللطيف»، 55 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب «تامر محمد شعبان»، 34 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة، ونجله «وليد»، عامان، مصاباً بجرح قطعي في الرأس 2 سم، و«رغدة منصور محمد»، 24 سنة، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيسر، و«محمد تامر محمد»، 6 سنوات، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، و«محمد منصور بهجات»، 22 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالكتف الأيمن، وجميعهم يقيمون بقرية «أبو «تمادة»، التابعة لمركز كفر الشيخ.

وتبين أن المصابين كانوا يستقلون التروسيكل أثناء عودتهم من مصيف بلطيم وانقلب بهم نتيجة الحمولة الزائدة واختلال عجلة القيادة، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة المختصة للتحقيق واستكمال الإجراءات.