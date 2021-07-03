«زراعة دمياط» تشدد على التصدي للتعديات على الأراضي

أشاد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة دمياط، بأهم الإنجازات التي حققتها الدولة في كافة المجالات في ظل القيادة السياسية الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا على استمرار مساعي البناء والتنمية وملزما الجميع بتحمل مسؤولياتهم وواجباتهم الوطنية التي تقتضي تكثيف الجهود المبذولة في كافة النواحي لاستكمال أعمال التطوير التي يشهدها قطاع الزراعة .

وأشار عبدالسميع، إلى أهم الخطوات المبذولة في هذا الشأن خاصة فيما تم إنجازه من خلال المبادرات الرئاسية لدعم قطاع الزراعة مشروع تطوير مراكز تجميع وتصنيع الألبان، ومشروع التحول لنظم الري الحديث، ومشروع إحياء البتلو، ومشروع ملئ الفراغات، وغيرها العديد من المشروعات والمساعي الحثيثة التي تنتهجها الدولة المصرية؛ لتحقيق طفرة زراعية غير مسبوقة.

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال حماية الأراضي والتصدي الفوري لكافة مظاهر التعدي على الرقعة الزراعية، وضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني لمتابعات الزراعات من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض، ومتابعة زراعات الأرز واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مساحات يتم رصدها منزرعة بالمخالفة لقرار وزير الموارد المائية والري رقم (305) لسنة 2020.

كما أبدى عن اهتمام بالغ بملف الأسمدة محذرا الجميع من أي تلاعب أو تقصير في ظل اهتمام الوزير بهذا الملف وقد شدد على ضرورة التزام أجهزة المكافحة والإرشاد بالمديرية والإدارات التابعة بتكثيف أعمالهم، والتواجد الميداني المستمر بالحقول مع أهالينا المزارعين، وتوعيتهم بكافة التوصيات والمعاملات الفنية اللازمة بكافة مراحل الزراعات وخاصة محصول القطن، مؤكدا توفير كافة المبيدات المدعمة سواء بالنقد أو بالأجل تسهيلا على أهالينا المزارعين.