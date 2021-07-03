رسوم وطريقة تفعيل التأمين الإجباري ضد الطوارئ على المصريين بالخارج

في خطوة لتوفير الحماية التامينية لهم، تتجه الدولة متمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية، بداية من اليوم السبت الموافق 3 يوليو، لتفعيل التأمين الإجباري على المسافرين للخارج بداية من شهر يوليو 2021، من خلال المجمعة المصرية للتأمين على السفر للخارج والتي صدر قرار بتأسيسها مايو الماضي.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، خطوات التأمين الإجباري على المسافرين وقيمة الترحيل وقيمة الوثيقة الإجبارية، في إطار الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة.

ووفقًا للدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن الوثيقة تأتي بهدف حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو في المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية.

رسوم الوثيقة التأمينية للمصريين بالخارج

وأوضح «عمران»، أنَّ المواطن يستفيد من الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذي سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج.

كما تصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.

خدمات تقدمها الوثيقة التأمينية للمصريين بالخارج

وتعمل الوثيقة التأمينية على توفر مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له في أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية إضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.

ووفقا للهيئة العامة للرقابة المالية، ستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر.

وكان قد أصدَر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم (698) لسنة 2021 بإنشاء مجمعة لتأمين السفر للخارج تحت مسمى «المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج» ليكون الهدف منها استكمال غطاء من الحماية والأمان لأبناء مصر ضد أي نوع من الخطر الذي قد يتعرضوا له في سفرهم خارج البلاد.