تجسد هدم الكعبة.. تحرك برلماني جديد لحظر لعبة «فورتنايت» الإلكترونية

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة بشأن فتوى مرصد الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، والتى تحمل تحذير من لعبة فورتنايت الإلكترونية، لما تحتويه من تجسيدٍ لهدم الكعبة المُشرَّفة، وبالتزامن مع موسم الحج، موضحا أن الإنترنت وتطبيقات التليفونات الذكية تزدحم بالألعاب، البعض منها يحض على العنف، والبعض الآخر يشجع على الإرهاب أو الانتحار والقتل، حيث أن هذه الألعاب الإلكترونية خطيرة للغاية على الأطفال، بالأخص في عمر المراهقة.

مركز الأزهر العالمي

وأشار مهني إلى أنه صدر حديثا تحذير من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، بشأن لعبة «فورتنايت» الإلكترونية، لما تحتويه من تجسيدٍ لهدم الكعبة المُشرَّفة، وبالتزامن مع موسم الحج، حيث حذر المركز من بعض الألعاب الإلكترونية التي تخطفُ عقول الشَّباب، فتشغلهم عن مهامّهم الأساسية من تحصيلِ العلمِ النّافع أو العمل، وتحبسُهم في عوالمَ افتراضيّةٍ بعيدًا عن الواقع، وتُنمّي لديهم سُلوكيّات العُنف، وتحضُّهم على الكراهية وإيذاءِ النفس أو الغير.

وتابع: أنه من بين الألعاب الإلكترونية التي يُحذِّر منها المركز لعبةُ فورتنايت «Fortnite» بعد تكرر حوادثِ الكراهيةِ والعنف والقتل والانتحار بسببها، وبسبب غيرها من الألعاب المشابهةِ لها في وقتٍ سابق، لافتا إلى أنه لِما احتوت عليه هذه اللعبةُ من تجسيدٍ لهدم الكعبة الشريفة بهدف الحصولِ على امتيازاتٍ داخلَ اللعبة.الأمرُ الذي يُؤثّر بشكل مباشرٍ على عقيدة أبنائنا سلبًا، ويُشوِّشُ مفاهيمَهم وهويتَهم، ويهوِّنُ في أنفسهم من شأن مقدساتهم، وكعبتِهم التي هي قبلةُ صلاتهم.

وطالب وكيل القوى العاملة وزارة الاتصالات وكافة أجهزة الدولة المعنية بحظر هذه الألعاب والتى تمس أمن مصر القومي وتبث روح العنف والكراهية، وتؤثر بشكل مباشرٍ على عقيدة أبنائنا.

يشار إلى أن عدد من النواب تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة موجهة إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وجهاز الاتصالات لوقف تطبيق أو لعبة فورتنايت التي تجسد هدم الكعبة.