انطلاق مسابقات Fifa 21 و«فورتنايت» خلال أيام

أعلن الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، استمرار التسجيل في عدة ألعاب إلكترونية بالبطولة العربية، لفتح الباب أمام الجمهور للمشاركة بالبطولة، التي تأتي فعالياتها في إطار البطولة العربية الأولى التي تقام برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، وبرعاية الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل عبدالعزيز بن سعود، وجرى مد التسجيل في بطولات في بطولة لعبة «ليج أوف لجينز»، ولعبة Fifa 21 إلى جانب لعبة فورتنايت.

التسجيل في «ليج أوف لجينز» حتى 20 ديسمبر

أعلن الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية، استمرار فتح باب التسجيل للاعبي فرق الدول المشاركة في بطولة لعبة «ليج أوف لجينز» الإلكترونية حتى الغد.

التسجيل في لعبة Fifa 21 حتى 24 ديسمبر

كما أعلن الاتحاد استمرار التسجيل في لعبة Fifa 21 حتى يوم 24 ديسمبر، على أن تبدأ المسابقات في ذات اليوم بين الدول المشاركة ضمن فعاليات البطولة العربية الأولى، التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، وبرعاية من الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل عبدالعزيز بن سعود.

انطلاق مسابقات لعبة فورتنايت يوم 25 ديسمبر

وتابع الاتحاد في بيان عنه، أنّه من المقرر تنظيم مسابقات لعبة فورتنايت في يوم 25 ديسمبر حتى شعار إبطال الصحراء، فور انتهاء التسجيل المفتوح حتى الساعة 12 ظهر ذات اليوم، للدول التي سجلت لاعبيها.

والبطولة الإلكترونية التي تصل إجمالي جوائزها للألعاب الثلاث إلى 15 ألف دولار أمريكي، شاركت فيها عدة دول عربية بالدور التمهيدي وهي: مصر والعراق والأردن ولبنان وفلسطين والسعودية والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان واليمن وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ويصل إجمالي جوائز البطولات للألعاب الثلاث إلى 15 ألف دولار.