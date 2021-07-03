تعرف علي القصة الكاملة لأزمة شيرين وحسام حبيب.. بدأت بتسريب صوتى

بـ«تسريبات صوتية ونفى وإساءة»، دخلت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرا، فى أزمة جديدة لكن على المستوى الشخصى، وذلك بعد نشر تسجيل صوتى منسوب لوالد زوجها الفنان حسام حبيب الذى تناول الحياة الشخصية لـ«نجله وزوجته شيرين»، وفى السطور التالية تعرف على القصة الكاملة لأزمة شيرين وحسام حبيب.

تعرف علي القصة الكامله لأزمة شيرين وحسام حبيب

بدأت الأزمة بتسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، لتصبح بعدها شيرين حديث مواقع التواصل الاجتماعى لما تحتويه من إساءة حيث جاء فى التسريبات صوت حسين حبيب وهو يتكلم مع فتاة «صغيرة فى السن» يخبرها بأنه يعلم جيدا أن ابنه حسام ليس شخص سهل وأنه بالطبع يخطط للاستيلاء على أموال زوجته شيرين عبد الوهاب.

وتابع: «أن ابنه يمتلك (الفيز) الخاصة بشيرين وقد تكون منحته توكيل رسمي بكل أملاكها»، مضيفا «أن والدة حسام حبيب لا تحب شيرين لأنها من طبقة اجتماعية مختلفة عنهم»، كاشفا عن عزمة دفع ابنه للزواج من فتاة صغيرة فى السن حتى يتمكن من الانجاب وبخاصة أن شيرين تواجه مشكلة فى الانجاب بسبب تقدمها فى العمر».

نفي والد حسام حبيب

تسببت تلك التسريبات فى خلق حالة غضب كبيرة من الجمهور الذين تعاطفوا مع شيرين، فيما قال حسين حبيب فى تصريح سابق لـ«الوطن»: إن هذا الصوت ليس صوته.

رد شيرين عبد الوهاب على التسريبات الصوتية

من جهتها ردت شيرين عبدالوهاب على تلك التسريبات من خلال تسجيل صوتى نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر» قائلة: «إنها تثق تماما فى زوجها الفنان حسام حبيب لأنه بعد عن حياتها أشخاص مؤذين» كما نفت شيرين فى التسجيل صحة أن تكون قد أعطت لزوجها حسام حبيب توكيل رسمى مؤكدة أن حسام ليس له أى علاقة بأمورها المادية على الإطلاق.

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الاول) pic.twitter.com/DcfmFWB7H8 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

رد حسام حبيب على تسريبات والده

بينما ظهر الفنان حسام حبيب فى فيديو نشره عبر صفحته على موقع «انستجرام» حيث عبر عن استياءه من التسجيلات التى تم تداولها، ليخرج بعدها والده حسين حبيب من خلال بوست على صفحته الخاصة على موقع «انستجرام» ويوجه لابنه رسالة قائلا: «اعتبرنى عجوز بخرف».

ليرد حسام حبيب على والده بإعلان عدم موافقته على أن يصف نفسه بـ«عجوز بيخرف» قائلا: «إنه مثلما يخاف على بيته وزوجته أيضا يخاف على والده» ليرد عليه والده فى تعليق خاص بأنه يشكره ويعتذر عن مابدر منه تجاه شيرين.