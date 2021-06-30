شيرين عبد الوهاب تحيي ذكرى ثورة 30 يونيو بالنشيد الوطني «فيديو»

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ذكرى ثورة 30 يونيو، من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع التدوينات الشهير «تويتر».

ونشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر» وهي تغني النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، وكتبت منشور عليه تقول فيه: «‏ستظل ثورة يونيو ملحمة وطنية انتصر فيها الشعب بكل طوائفه على قوى الشر، وأعاد هيبة الدولة بقيادة القائد المخلص عبد الفتاح السيسي، الذي غير شكل مصر وحقق أحلام المواطن وحافظ علي هوية مصر.. كل سنة والمصريين بخير وتقدم وازدهار».

ستظل ثورة يونيو ملحمة وطنية انتصر فيها الشعب بكل طوائفه علي قوي الشر، وأعاد هيبة الدولة بقيادة القائد المخلص عبد الفتاح السيسي الذي غير شكل مصر وحقق احلام المواطن وحافظ علي هوية مصر..كل سنة والمصريين بخير وتقدم وازدهار pic.twitter.com/OFnWymDPsg — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 30, 2021

يذكر أن هذا يعد الظهور الأول للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد تعرضها لأزمة التسريب الصوتي الأخير، المنسوب لوالد زوجها الفنان حسام حبيب.

وجاء في التسريبات الصوتية، أن حسام حبيب، يخطط لزواجه من فتاة صغيرة لكي يتمكن من الإنجاب منها بسبب تأخر شيرين عبد الوهاب في الإنجاب بسبب تقدمها في العمر، كما كشف عن تخطيط حسام للاستيلاء على أموال شيرين عبد الوهاب.

ولكن خرجت شيرين عبد الوهاب، في تسجيل صوتي لها عبر صفحتها الخاصة، نافية كل ما قيل في التسجيلات، مؤكدة أن حسام من أكثر الرجال احتراما ويحبها للغاية.

كما توعد الفنان حسام حبيب، مقاضاة الإعلامية نضال الأحمدية، التي تسببت في تسريب التسجيلات الصوتية، مؤكدا أنه سيقاضيها، قائلا لها «مصر فيها قانون وأنا هاعرفك إزاي تخترقي بيوت المصريين».