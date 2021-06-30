فنانون يدعمون شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في أزمة التسريب الصوتي

دعم عدد كبير من الفنانين، الثنائي الشهير شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، في أزمتهما التي حدثت بعد التسريبات الصوتية المسيئة لوالد حسام حبيب.

نوال الزغبي

وكان أول هؤلاء الفنانين نوال الزغبي، التي كتبت تدوينة عبر صفحتها الخاصة على موقع «تويتر» قالت فيها: «كلنا شيرين عبد الوهاب، الفن الأصيل والقلب الأبيض بتلبقلا الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما معك».

رانيا محمود ياسين

وهناك أيضا الفنانة رانيا محمود ياسين، التي كتبت «بوست» عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيسبوك قالت فيه «أنا مش فاهمة إيه الاستفادة من تسريب مكالمة لشخص بيتكلم من وجهة نظره في حياة ابنه اللي ممكن ماتكونش وجه نظر ابنه نفسه. التسريب ده هايتسبب في خراب البيت. لحد إمتي هاتفضل السوشيل ميديا تخترق بيوتنا وأسرارنا وحياتنا».

وتابعت قائلة: «الأمور لو ما وصلتش للعامة وللعلن، ممكن يبقي في خط رجعة لكل الأطراف، لكن الفضايح دي بتخرب البيوت. اتقوا الله بجد بقي شئ مقزز أوي حقيقي إحنا في زمن المسخ».

حورية فرغلى

وهناك أيضا الفنانة حورية فرغلي، التي حرصت على دعم الثنائي من خلال «بوست» عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك» قالت فيه: «شيرين عبد الوهاب الفنانة الجميلة، الجدعة دايما بتفرحينا بصوتك الجميل وقلبك الأبيض.. كلنا بندعمك».

أحمد فلوكس

وانضم إليهم الفنان أحمد فلوكس، الذي دعم شيرين وحسام، من خلال «بوست» عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» قال فيه «من أنضف وأرقى وأطيب وأجدع الأشخاص اللي موجودين علي الأرض.. ربنا يحفظك ويحفظ شيرين وأسرتكم وحبكم ويبعد عنكم ولاد الحرام».

يذكر أن أزمة شيرين عبد الوهاب بدأت عندما تم تسريب مكالمة صوتية لحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، يسئ فيها لزوجة ابنه الفنانة شيرين عبد الوهاب، وجاء خلال المكالمة تخطيطه لزواج ابنه زوجة ثانية على شيرين للإنجاب منها بسبب تأخر شيرين في الإنجاب بسبب تقدم العمر.

وأيضا تحدث خلال المكالمة عن تكهنه بتخطيط ابنه حسام للاستيلاء على أموال شيرين عبد الوهاب بموجب التوكيل الذي يظن أنها منحته إياه، وهو الأمر الذي كذبته الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، من خلال فيديوهات نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.