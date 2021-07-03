عودة الحياة لسوق «ماشية بيلا» مؤقتا وسط إجراءات احترازية بكفر الشيخ

تابعت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الطب البيطري والصحة، اليوم، فتح سوق السبت للماشية بالمدينة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، عقب قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإعادة فتح أسواق الماشية ابتداءً من 1 يوليو الجاري حتى 18 من نفس الشهر، بصفة مؤقتة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعقيم وتطهير تلك الأسواق.

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إن فتح السوق تم في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتم اتخاذ التعهدات اللازمة علي متعهدي السوق، بتوفير جميع الأدوات من كمامات ومطهرات لجميع المترددين، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالتواجد خلال يوم عمل السوق، للتوعية والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، مؤكداً على استمرار أعمال النظافة والتطهير والتعقيم قبل فتح السوق وعقب الانتهاء منه، تجنباً لانتشار الأمراض والفيروسات المعدية حفاظاً على صحة الجميع.

ووجه رئيس مدينة بيلا، الشكر للدكتورة نهى الجزار، مدير الإدارة الصحية ببيلا، والدكتور محمد المهدي، مدير الإدارة البيطرية ببيلا، وأشرف الدقش، بوحدة مكافحة الملاريا، لجهودهم المبذولة في أعمال التطهير والتعقيم والتوعية وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في سوق الماشية، لمنع تفشي كورونا، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.