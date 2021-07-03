أسعار الحديد اليوم السبت: 14300 جنيه أرخص سعر للطن

ثبتت أسعار حديد التسليح، اليوم السبت 3 يوليو 2021، للشهر الثاني على التوالي، مع إعلان شركات حديد التسليح لأسعارها خلال شهر يوليو، حيث أرجعت الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية ثبات الأسعار إلى استقرار أسعار المواد الخام عالميا.

من جهته، قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن شركات حديد التسليح ثبتت الأسعار للشهر الثاني على التوالي، حيث أبلغت شركات حديد التسليح التجار والوكلاء بعدم رفع أسعار حديد التسليح لشهر يوليو.

وأرجع أسباب ثبات الأسعار إلى عدم تقبل الأسواق لأى ارتفاعات جديدة للحصول على السيولة اللازمة، لافتا إلى أن الأسعار العالمية تراجعت في حدود 30 دولارًا للطن بداية شهر يونيو الماضي.

وكشف رئيس الشعبة، عن أن أسواق مواد البناء يسودها الهدوء حاليًا، متوقعًا أنه مع عودة العاملين بالخارج وتراخيص البناء وثبات سعر الفائدة سيتجه المستهلكين ويمثلون 60% من حجم الطلب على مواد البناء من خلال سحب جزء كبير من مدخراتهم بالبنوك وضخها في إنشاء العقارات كأحد أهم الملاذات الآمنة لاستثمار الأموال.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم، حيث يأتي حديد عز في مقدمة الأسعار نظرًا لارتفاعه:

أسعار حديد التسليح اليوم السبت 3 يوليو

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد السعر الأعلى في أسعار الحديد بالمقارنة بباقي الشركات مدعومًا بالخامة.

- سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- بينما سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيهًا.

- شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بسعر 14300جنيه.

- شركة عطية يباع بها طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان يباع بها الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح وصل إلى 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

- شركة العشري يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح بسعر 14350 جنيهًا.