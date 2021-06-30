24 ساعة اقتصاد.. البورصة تربح وتثبيت أسعار الحديد مقابل ارتفاع الأسمنت

شهدت ساعات اليوم، زخما اقتصاديا على مدار الـ24 ساعة، وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز الأحداث الاقتصادية على مدار اليوم الأربعاء.

مؤشرات البورصة ترتفع في آخر جلسات الأسبوع

اختتمت مؤشرات البورصة، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، داخل المنطقة الخضراء، لتسجل ارتفاعا جماعيا، حيث أغلق المؤشر الرئيسي فوق مستويات 10250 نقطة، مع عمليات شراء عربية.

وأغلق المؤشر الرئيس «إيجي إكس 30» آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع عند مستوى 10256.62 نقطة، بمكاسب 1.32% نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.67%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2323.01 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.45%، لينهي التعاملات عند مستوى 3278.77 نقطة.

تثبيت أسعار حديد التسليح عند 14600 جنيه

أعلنت الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، تثبيت أسعار حديد التسليح لشركة «عز»، ليباع الطن بـ14600جنيه في الأسواق، للشهر الثاني على التوالي بدعوى استقرار أسعار المواد الخام عالميًا.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شركة عز، أعلنت تثبيت أسعار حديد التسليح في الأسواق، وهي تقود الأسعار إلى الاستقرار، لافتًا إلى أنها أبلغت التجار والوكلاء منذ دقائق عبر رسائل sms عن تثبيت الأسعار شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، مشيرًا إلى أن هناك اتجاهًا كبيرًا لعدد كبير من شركات التسليح في عدم رفع أسعار الحديد خلال شهر يوليو المقبل.

وأرجع الزيني الأسباب إلى عدم تقبل الأسواق لأي ارتفاعات جديدة للحصول على السيولة اللازمة، موضحًا أن الأسعار العالمية تراجعت في حدود الـ30 دولار للطن بداية شهر يونيو الجاري.

وبين الزيني أن أسواق مواد البناء، يسودها الهدوء حاليًا إلا أنه توقع مع عودة العاملين بالخارج وتراخيص البناء وثبات سعر الفائدة، اتجاه المستهلكين الذين يمثلون 60% من حجم الطلب على مواد البناء إلى سحب جزء كبير من مدخراتهم بالبنوك وضخها في إنشاء العقارات، أحد أهم الملاذات الآمنة.

إيقاف التداول على سهم «أسمنت سيناء» بعد تجاوزه نسبة 5%

وقررت البورصة، إيقاف التداول على سهم شركة «أسمنت سيناء» خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، لمدة 10 دقائق بعد أن تجاوز السهم الحد الأقصى المسموح به عند 5% ارتفاع.

ويتداول سهم «أسمنت سيناء» في الوقت الجاري، عند مستوى 6.2 جنيه مسجلا ارتفاع بنسبة 9.9%.

وكان سهم شركة أسمنت سيناء، قد هبط بجلسة أمس بالحد الأقصى المسموح به، واضطرت إدارة البورصة بسبب التهاوي الكبير الذي حدث في أسهم شركة أسمنت سيناء إلى إيقاف التداولات على السهم مرتين في الجلسة خلال نصف ساعة من بداية التداولات لمدة 10 دقائق، كمحاولة لتهدئة الخسائر على السهم.

أسعار جديدة للأسمنت

وسجّلت «أسعار الاسمنت» ارتفاعا بقيم تراوحت بين 5 و50 جنيها، اليوم الأربعاء 30 يونيو في عدد من الشركات المنتجة، فيما فسرت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار الأسمنت في الأسواق لزيادة أرباح الشركات.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، لـ«الوطن»، إنه على الرغم من وفرة المعروض ووجود تخمة في الإنتاج، إلا أن هناك ارتفاع في الأسعار.

وقال الزيني، إن شركات الأسمنت أبلغت التجار والوكلاء عن طريق رسائل sms بارتفاع الأسعار لتزويد الأرباح خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الأسواق غير مستوعبة لأي زيادات في الأسعار.