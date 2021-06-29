استقرار أسعار الحديد اليوم الثلاثاء.. والأسمنت يتراجع 5 جنيهات

سجلت أسعار الحديد، اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، استقرارًا في الأسواق، ويأتي حديد عز في مقدمة الأسعار بعد حالة الاستقرار الذي شهدها الحديد منذ بداية الشهر الجاري.

وأعلنت عدد من الشركات أسعار الحديد في أسواق المحافظات، ومنها حديد عز والمصريين والعتال، وأكدت شركات الحديد تثبيت أسعارها لشهر يونيو الجاري، لتستقر دون زيادة خلال الـ29 يوما الماضية من الشهر الجاري، بينما تشهد أسعار الأسمنت اليوم تراجعا وسط تخمة في المعروض منذ عدة أشهر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم، حيث يأتي حديد عز في بداية الأسعار نظرا لارتفاعه:

أسعار حديد التسليح اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد السعر الأعلى في أسعار الحديد بالمقارنة بباقي الشركات مدعومًا بالخامة.

- سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- بينما سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيهًا.

- وفي شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بسعر 14300جنيه.

- شركة عطية يباع بها طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- وشركة سرحان يباع بها الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح وصل إلى 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

- شركة العشرى يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح بسعر 14350 جنيهًا.

ويباع حديد التسليح في الأسواق بأكثر من سعر، بعد مخاوف من مزيد من تراجع الأسعار عالميا.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

وفي سياق آخر، سجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، تراجعا بقيمة ترواحت بين جنيهين و5 جنيهات للطن في عدد من الشركات المنتجة وسط تخمة في المعروض منذ عدة أشهر، ما أدى إلى وجود أكثر من سعر، حيث تعلن شركات الأسمنت الأسعار أسبوعيًا.

أسعار الأسمنت المسلح

- الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 803 جنيهات وهي الأعلى سعرا للبيع.

- المعلم يباع الطن بسعر 763جنيهًا.

- طن أسمنت الصخرة يبلغ سعره 770جنيهًا.

- أسمنت المصري يباع الطن بسعر 785 جنيهًا.

- أسمنت المخصوص يباع الطن بسعر 790 جنيها.

- أسمنت سيناء 770 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر590 جنيهًا.

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 590 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر600 جنيه.

- أسمنت السويد يباع بسعر 600 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2430 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2420 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 805 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 820 جنيهًا.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 820 جنيهًا.

أسعار الجبس

فيما استقرت أسعار الجبس، اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021، وجاءت كما يلي:

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.

- جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيهًا.

- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.

- جبس الدولية يباع الطن بسعر710 جنيهات.

- جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن.

- جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.