«التضامن»: «مصر الخير» شريكتنا في كل مبادرات الحماية الاجتماعية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن لقاءها بالمجتمع المدني يغلب عليه «المشاعر» أكثر من «العقل»، لافتة إلى أن العمل الخيري يلبي الاحتياجات الأساسية، ثم يأتي السعي نحو العمل التنموي، وهو ما بدأته عدد من الجمعيات الأهلية، في مقدمتها مؤسسة «مصر الخير»، التي أصبحت رائدة في هذا المجال.

وأشادت «القباج»، بتعاون وزارة التضامن الاجتماعي، مع مؤسسة مصر الخير، قائلة: «تجمعنا شراكات عديدة مع مؤسسة مصر الخير في الحماية المجتمعية، والطفولة المبكرة، والتمكين الاقتصادي، وهناك المزيد، وآخرها جائزة العطاء الخيري والتنموي»، مشيرة إلى أن القضاء على الفقر، أولوية أطلقها الرئيس السيسي، وهناك تركيز كبير على ملف العدالة الاجتماعية، وهو ما عكسه الدستور الصادر 2014 والقوانين الذي تلته، وبرامج الحماية المجتمعية المختلفة، بداية من برنامج حياة كريمة، وتكافل وكرامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم ترجمة تمويل هذه المبادرات والمشاريع في ميزانية الدولة.

وتابعت«القباج»، بأن أوجه الدعم وجهت لفئات دعم الفلاح، والدعم الغذائي، ودعم الكهرباء، باعتبار ذلك منهج تنتهجه الدولة، حيث تهتم بتوفير عيش وحياة كريمة للمواطنين، في الريف والحضر.

وأضافت، أن الوزارة تبنت العديد من السياسات الاجتماعية، من خلال الدعم النقدي والعيني، وتقديم التدريب، والاهتمام ببرامج صحة المرأة والطفل، والـ1000 يوم الأولى في حياة الطفل، وعلى الربط الشبكي مع الوزارات المختلفة.

ثلث المجتمع يحتاج للمساعدة وبرامج الدعم مستمرة

وأشارت «القباج» إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي مع وزارة التضامن الاجتماعي في كثير من المشروعات ودعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وهناك ضخ تمويل محلي فاق التمويل الخارجي لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وهو ما ساعد على زيادة صلابة المجتمع، لافتة إلى أن ثلث المجتمع ما زال يحتاج للمساعدة، وأن برامج الدعم مستمرة، سواء كان ذلك نقدًا أو عينًا.

وقالت، إن بناء الوطن لا يحتاج وزارة واحدة، ولا مجتمع مدني فقط، وإنما لكل مواطن، لذا نعزز الجزء الخاص بالاستثمار في البشر، و حريصون على أن تكون مكافحة الفقر جذرية، لافتة إلى أن المسؤولية المجتمعية ليست «موضة»، وإنما مترسخة في المجتمع منذ قديم الأزل.

ولفتت إلى أن الوزارة تسعى لزيادة وعي منظمات المجتمع المدني، بضرورة ربط منظوماتها بأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشادت «القباج»، بدور المجتمع الأهلي في مواجهة فيروس كورونا، حيث تخطى الدعم الموجه منه 2.4 مليار جنيه، مشيرة إلى أن القيادة السياسية على دراية بذلك.

كما أشادت الوزيرة، بمشاركة مؤسسة «مصر الخير» في مراحل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتة إلى أنها إحدى أهم الجمعيات الشريكة في تنفيذ هذه المبادرة.

واختتمت «القباج» كلمتها، بتوجيه التحية للجنة التحكيم ذاكرة أسماءهم جميعًا، وموجهة الشكر لمشاركتهم في هذا العمل الهادف.