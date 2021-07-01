في حلقة استثنائية.. «صباح الخير يا مصر» على الهواء من العاصمة الجديدة

في حلقة خاصة واستثنائية، رصد برنامج «صباح الخير يامصر» الذي يقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، الجهود والمشروعات التي أُنجزت في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال بث مباشر للمرة الأولى من داخلها، حيث بثّ برنامج «صباح الخير يا مصر»، حلقته الاستثنائية من أمام البرج الأيقوني بحي المال والأعمال.

وقالت الإعلامية هدير أبو زيد، إنّ الحي الحكومي يقع في منتصف الجانب الشرقي من العاصمة الإدارية الجديدة، ويضم مقر رئاسة الوزراء و34 مقرا للوزارات مقسمة على 10 تجمعات، ويجاوره مقر مجلسي النواب والشيوخ إضافة إلى عدد من المباني الخدمية.

وأوضحت أنّه جرى البدء في المشروع الضخم منذ 4 سنوات، وانتهى تنفيذ 98% منه، معقبة: «هنبنى لولادنا مستقبل أفضل في الجمهورية الجديدة».

وقالت الإعلامية هدير أبو زيد، إنّ العاصمة الإدارية الجديدة، هي بوابة العبور للمستقبل والجمهورية الجديدة، حيث تمثل طفرة من العمران والبناء، والتنمية المستدامة.

بدوره، قال الإعلامي محمد الشاذلي، إنّ هذه حلقة برنامج صباح الخير يا مصر اليوم، مختلفة واستثنائية، وتستهدف كشف حجم الإنجازات على أرض الواقع.

وتتناول الحلقة آخر المستجدات من داخل العاصمة الإدارية، ومتابعة الجهود والإنجازات والمشروعات هناك، من خلال إجراء لقاءات مع عدد من الشخصيات على الهواء، واستعراض عدد من التقارير من أرض الواقع، في حلقة تمتد لـ3 ساعات على الهواء مباشرة.

وقدّم فريق عمل برنامج «صباح الخير يامصر» تغطية خاصة من داخل قطاع غزة مؤخرا، حققت نجاحا عبر منصات التواصل الاجتماعي وكانت حديث عدد من القنوات المصرية والعربية.