حظك اليوم الأحد 4-7-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

الاهتمام بالأبراج الفلكية وما تخبر به أصحابها يدفع الكثير لمتابعتها بشكل يومي، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها خدمة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني قد يجعلك مشوشا.. ضاعف تركيزك ورتب أفكارك كي تحسن التصرف في إدارة المال والأعمال.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويجعلانك مشرقًا ومقبلًا على الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالطاقة وبالموهبة التنظيمية وتعرف كيف تفرض إرادتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، يمدك القمر اليوم بالثقة في النفس وتغمرك كلمات الإعجاب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تحلل وتستنتج جيدا ومع ذلك عليك أن تعمل في صمت وأن تتجنب الزهو والفخر بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تتبرع بإعلان أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة دينا حايك، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر وقد يساعدك أحد الأصدقاء على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة وتنجح في تنمية أعمال.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تؤثر فيمن تحب وتحسن التصرف وتعرف كيف تتواصل معه بود.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. اعتمد اللباقة والدبلوماسية ولا تتكلم فيما لا يخصك.. وحافظ على توازنك النفسي مهما تعرضت لاهتزازات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر وأورانوس في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالعصبية.. أنت بحاجة للسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة نجاة الصغيرة، ويوافق تاريخ ميلادها 11 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر وأورانوس في منزل الحظ ويمدك ذلك بالحماس وتميل نحو تنمية معلوماتك وترغب في معرفة كل جديد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الشمس في منزل الأصدقاء تجعلك ساطعًا وسط الجميع وتتمتع بمخيلة خصبة وتبدو ملهما.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة العالمية كاميرون دياز، ويوافق تاريخ ميلادها 30 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يساعدك على التصرف بعقل ورصانة وتخطط للمستقبل ببصيرة وحكمة.ا

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك تأثيرًا قويًا إذا قدمت آراءك بدبلوماسية وموضوعية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر وأورانوس في مواجهتك.. اعتمد على روحك الحذرة كي تتفادى العقبات.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

حاول أن تتجنب الحدة مع من تحب أو مع شريك حياتك، ويجب أن تظهر رغباتك بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ديانا كرزون، ويوافق تاريخ ميلادها 30 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل الإيجابي يجعلك مُصرًا على صُنع المعجزات، وتنجح في توظيف جهودك جيدا، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

عطارد في مواجهة برجك، وعليك أن تدرس كل كلمة قبل أن تتفوه بها، ولا تتسرع في قراراتك وردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحب وينبئ ذلك أن في الأفق لقاءات ناجحة وتقترب اليوم ممن تحب ببساطة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي يجعلك اليوم ملهمًا ويمنحك أفكارًا رائعة وقد يعدك ذلك بانفراجة، فقط انتبه لحقوقك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الأفلاك تطالبك أن تحترس من النصب أو الاحتيال.. كن متكتمًا وحذرًا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تميل لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. لا تندم على ما فات فالوقت يسمح بتصحيح الأخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر وأورانوس بمنزل العلاقات يدفعانك اليوم لتلبية حاجة الآخرين وتعرف كيف تأسرهم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، الوضع الفلكي يعدك اليوم بقضاء أوقات عاطفية دافئة تقضيها مع الأخوة والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.