حظك اليوم السبت 3-7-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بشخصيته الغامضة، كما أنه حاد في حديثه مع الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة «حظك اليوم» لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك قوة ويساعدك على استثمار جهودك وتتوصل لمعلومات مفيدة وتكتسب خبرات.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تتفهّم وجهة نظر الآخر، وقد تضع بذلك حلول جذرية لبعض الخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ديانا كرزون، ويوافق تاريخ ميلادها 30 أكتوبر.