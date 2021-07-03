حظك اليوم السبت 3-7-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج القوس يحب قضاء وقتًا أطول مع شريك الحياة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

رغم الضغوط، المريخ في منزل الحظ يمنحك إصرارًا على إصابة أهدافك، وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بأهمية الحب بالنسبة لك، فلا تتردد في إعلان مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.