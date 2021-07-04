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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 4-7-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الأحد 04 يوليو 2021
برج العذراء

برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء بحبه لتنظيم وقته، كما أنه لا يحب الكسل ويعشق النشاط، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر وأورانوس في منزل الحظ ويمدك ذلك بالحماس وتميل نحو تنمية معلوماتك وترغب في معرفة كل جديد.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الشمس في منزل الأصدقاء تجعلك ساطعا وسط الجميع وتتمتع بمخيلة خصبة وتبدو ملهما.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء النجمة العالمية كاميرون دياز، ويوافق تاريخ ميلادها 30 أغسطس.

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