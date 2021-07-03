تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني حسن.. وأحد أقاربه يناشد مجلس الوزراء علاجه

كشف الفنان التشكيلي الدكتور محمد الصبان، خال الفنان هاني حسن، أحد أعضاء فرقة «فرسان الشرق» بدار الأوبرا، تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني حسن بعد إصابته بمرض مناعي نادر، مناشدًا مجلس الوزراء بالتدخل لاستكمال علاج هاني.

تحسنت حالته قبل 4 أشهر وعاد للمتاعب مرة أخرى

وحول تفاصيل مرض «هاني»، قال «الصبان» في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّه منذ 4 أشهر كان يعاني من متاعب صحية شخصها الأطباء على أنَّها فيروس في المعدة، وتحسنت حالته الصحية نوعًا ما، ثم عادت المتاعب له مرة ثانية، وتمّ تشخيصها على أنَّها كورونا وبالفعل تلقى برتوكول علاج كورونا، فزادت حالته سوءا مع انتشار الألم في مختلف أنحاء جسمه وجاء التشخيص الطبي الأخير أنَّها ليست كورونا بل «ذئبة حمراء».

تكلفة الحقنة الواحدة لعلاج الذئبة الحمراء 12 ألف جنيه

وحول المتاعب الصحية التي لاحقت «هاني»، تابع «الصبان»: «الذئبة الحمراء دخلت للأطراف، وتسببت في تورم قدميه وبدأت تتسبب في نوع من الشلل والألم في الأطراف، كما أثرت على الكلى وبدأ إجرء عمليات غسل الكى»، لافتًا إلى أنَّ «هاني جسمه رياضي ولياقته البدنية عالية، خاصة أن عمره لا يتجاوز الـ42 سنة، فهو راقص في الأوبرا».

واستكمل: «منذ شهر ونصف يتلقى هاني العلاج في مستشفى عين شمس التخصصي، وحالته استقرت نوعًَا ما، وبدأ يواصل العلاج في المنزل لكن تكلفة الحقنة الواحدة 12 ألف جنيه، لكي تثبط عمل الذئبة»، لافتًا إلى أنَّه يتردد على المستشفى لإتمام المتابعة والعلاج، ويتعرض خلال الانتقال لمتاعب كبيرة.

لم يكن مصابا بكورونا.. ومع دخوله المستشفى تمّ تشخيصه بأمراض لم يكن يعاني منها

وواصل: «كما يجري العديد من الفحوصات ومنها تغيير الدم، إضافة إلى حقن علاج الأنيميا، وعلاج مشكلات الأعصاب، وأجرى أيضًا الأسبوع الماضي جراحة الزائدة الدودية، مبينًا أنَّ كل هذا بدأ التأثير على مخه، فـ هاني لم يكن مصابَا بكورنا، وقبل دخول مستشفى عين شمس التخصصي تمّ تشخيصه بأمراض لم يكن يعاني منها».

وأكمل «الصبان»: «هاني يعيش في مأساة، فمرضه (الذئبة الحمراء) مرض مناعي ذاتي مزمن يتلف أي جزء من الجسم، وهو مرض غير معد لكن الجهاز المناعي يهاجم خلايا الجسم بشكل عام على أنَّها جسم غريب عنه، ولذلك يسبب له أمراضًا كثيرة».

وحول لجوئه إلى إعلان أزمة هاني حسن الصحية، أوضح «الصبان»: «أنا كتبت على فيسبوك بعد زيادة المشكلات الصحية التي يتعرض لها هاني، وليست فقط المشكلات المادية، ونناشد مجلس الوزراء للتدخل لاستكمال علاج هاني، خاصة أنَّه يعاني من حالة إحباط شديد بعدما كان فنانا يملأ الدنيا حركة، يرقد حاليا في سريره يتلقى العلاج».