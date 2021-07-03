بعد إصابته بمرض مناعي نادر.. وزيرة الثقافة تتابع حالة الفنان هاني حسن

مازال الفنان الشاب هاني حسن، للأسبوع الـ16، يعاني من المرض المناعي النادر الذي يستلزم رعاية صحية خاصة حيث يفترس المرض جسده وأجهزته الحيوية ويجري غسيل كلى ويخضع لعلاج كيماوي ويتناول أدوية لا حصر لها، حسب ما أعلنه الفنان التشكيلي الدكتور محمد الصبان خال الفنان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مناشدا إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بالتدخل لعلاجه.

فيما قال مصدر بوزارة الثقافة لـ«الوطن»، إنَّ الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تتابع حالة الفنان هاني حسن أحد أعضاء فرقة فرسان الشرق بدار الأوبرا، والذي يعمل منذ 14 سنة في الأوبرا كفنان وراقص فنون شعبية، الذي تعرض للإصابة بمرض مناعي نادر يستلزم رعاية صحية خاصة.

وطالب عدد من الفنانين، بالدعاء للفنان هاني حسن بعد إصابته، إذ يرقد بأحد المستشفيات حاليًا لتلقي العلاج، حيث قال الفنان محمد علي رزق: «ادعوا لهانى حسن يا جماعة أرجوكم.. ربنا قادر يشفيه حتى لو زي ما بيتقال إن الأمل ضعيف، بس الأمل في ربنا كبير».

يُشار إلى أنَّ هاني حسن أحد خريجي مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة المخرج خالد جلال وهو ممثل وراقص وتخصص مؤخرًا في فن التحطيب وكانت آخر مشاركة له من خلال مسرحية «إيزيس الشرق» على مسرح الجمهورية، كما شارك في العرض المسرحي «عن العشاق» للمخرج هاني عفيفي.