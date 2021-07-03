أمين عام «أوبك»: نمو الطلب العالمي على النفط بـ60% في 2021

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، محمد باركيندو، أن دول منظمة أوبك تواصل دعم استقرار السوق النفطية العالمية من خلال الحوار والتعاون، لما فيه صالح جميع أطراف المعادلة النفطية من المنتجين والمستهلكين والمستثمرين.

وأضاف باركيندو، خلال اجتماع للدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والدول غير الأعضاء في المنظمة، أن الاجتماعات توفر فرصة لمناقشة القضايا الفنية ومشاركة الرؤى حول القضايا التي تواجه سوق النفط العالمي والنظر في اَفاقها المستقبلية.

وأشار إلى أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 5.5% في عام 2021، مع وجود حالة من عدم اليقين تحيط بتلك التوقعات بالنظر إلى مدى سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد وتوزيع اللقاحات المضادة له، بالإضافة إلى ذلك تعتمد تلك التوقعات على الضغوط التضخمية في مختلف مناطق العالم وبخاصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومدى استجابة البنوك المركزية.

وفيما يخص الطلب العالمي على النفط، لفت إلى أنه من المتوقع أن ينمو بنحو 6 مليون برميل/ يوم، خلال عام 2021، ليصل إلى 96.5 مليون برميل/ يوم، ويمثل هذا النمو نسبة تزيد عن 60% من الانخفاض الذي شهده الطلب خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يعود الطلب بشكل تدريجي إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع: أنه من الملاحظ تراجع المخزونات النفطية العالمية لتصل إلى قرب مستوياتها في بداية العام الماضي قبل الجائحة، هذا ويُعد خفض المخزونات النفطية إلى مستوى أقل من متوسط السنوات الخمس الأخيرة، وهو أحد أهداف الدول المشاركة في اتفاق التعاون.

وأشاد باركيندو، بالجهود المستمرة التي يبذلها المشاركون في إعلان التعاون «أوبك+» لدعم استقرار سوق النفط، مضيفاً أنه «لاتزال الجهود المشتركة في إعادة توازن سوق النفط من خلال تعديلات الإنتاج الطوعية فعالة للغاية».