5 تصريحات لـ ليلى طاهر بعد مرضها.. «يا ريتنى جالى كورونا من زمان»

أثار خبر إصابة الفنانة ليلي طاهر بفيروس كورونا، حالة كبيرة من القلق لدى جمهورها بعدما أعلنه الإعلامى عمرو سعد مساء أمس الجمعة.

5 تصريحات ليلي طاهر لـ «الوطن»

ولكن فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، كشفت الفنانة ليلى طاهر فى 5 تصريحات حقيقة الأمر وكواليس الاصابة .

- كشفت ليلى طاهر أن إصابتها بفيروس كورونا كانت منذ فترة كبيرة ولكن الخبر فقط وصل متأخرا للجمهور.

- قالت ليلى طاهر إنها بالفعل تم شفائها من فيروس كورونا وأثبتت سلبية المسحة منذ أكثر من شهر تقريبا ولكن فقط الجمهور قد عرف بالخبر مؤخرا.

- أعلنت ليلى طاهر أنه عندما إصابها فيروس كورونا تم نقلها للمستشفى ومكثت به 10 أيام متتالية وهذا لم يكن بسبب سوء الحالة أو تدهورها ولكنه فقط للاحتياط وأن لا يتطور الأمر.

- قالت ليلي طاهر إن فيروس كورونا كان ضيفا ثقيلا عليها ولكن الحمدلله كانت الأعراض خفيفة ولم يحدث أى مضاعفات وإنما كانت الأعراض أعراض البرد العادية التى يتعرض لها الكثيرون.

- تفاجأت ليلى طاهر من رد فعل الجمهور بعد علمهم بالخبر قائلة «ياريتنى كان جالى كورونا من زمان، اتفاجئت من رد فعل الجمهور والناس اللى سألت عليا» مؤكدة أن هاتفها لم يتوقف عن الاتصالات.

- حرصت ليلى طاهر على توجيه الشكر لكل من سأل عليها والحب الكبير الذى رأته من الجمهور موجهة رسالة لكل شخص أن ينتبه جيدا متمنية أن لا يصاب أحد أبدا بكورونا.

خبر إصابة ليلى طاهر بفيروس كورونا

يذكر أن حالة القلق التى حدثت لدى جمهور الفنانة ليلي طاهر جاء بعدما أعلن الإعلامى محمود سعد عن أنه كان من المفترض أن يجرى حوارا تلفزيونيا مع الفنانة ليلي طاهر ولكنها أخبرته أنها قد أصيبت بفيروس كورونا.