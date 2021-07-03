بإطلالة رياضية.. ديانا أوبال عن صورتها مع محمد صلاح: الأفضل فى العالم

بإطلالة رياضية ظهرت الفنانة الهندية وملكة جمال الهند «ديانا أوبال»، مع اللاعب الدولى محمد صلاح، فى الصورة التى نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من داخل أحد صالات «الجيم».

وعلقت الفنانة ديانا أوبل على الصور قائلة: «من الجيم مع أفضل لاعب فى العالم»، حيث ظهر صلاح بتى شيرت أبيض وشورت باللون الأسود أما ديانا ظهرت بهاف ستومك باللون الأسود وشورت باللون الأبيض.

وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير وكان من بين هؤلاء السيناريست عمرو ياسين الذي حرص على كتابة تعليق على الصور قائلا: «مو» مصحوبة بعدد من تعبيرات «القلوب».

يشار إلى أن دينا أوبال التي رافقت محمد صلاح في الصورة، فهي صاحبة لقب ملكة جمال الهند في الولايات المتحدة.

- ولدت ملكة جمال الهند فى 30 يناير عام 1989، فهى 32 عاما تقريبا.

- حصلت على لقب ملكة جمال الهند في الولايات المتحدة لعام 2012.

- شاركت أوبال في عدد من الأفلام السينمائية، والتي ساعدتها على الحصول على لقب ملكة جمال الهند في الولايات المتحدة.

- تعمل أوبال في الوقت الحالي على إدارة عدد من الشركات.

- يتابعها أكثر من 500 ألف شخص من جميع أنحاء العالم.