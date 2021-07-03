مى حريرى عن إصابتها بـ«كورونا الهندى»: اللقاح خفف الأعراض

أكدت المطربة اللبنانية، مي حريري، أن حالتها الصحية بعد الإصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا، فى تحسن، قائلة: «الحمد لله خرجت من المستشفي بعد 14 يوم محجوز، للأسف كانوا أصعب 14 يوم في حياتي كلها، والموضوع بدء معي بعد تلقي لقاح كورونا بأسبوع بالظبط تمت إصابتي بكورونا الهندي».

وأضافت حريرى فى تصريح لـ«الوطن»: «الدكاتره قالوا لي احمدي ربنا انك تلقيتي اللقاح الذي خفف إلي حد ما الأعراض، والحمد لله اتواجد حاليا في منزلي واستطيع الخروج والحركة»، واختتمت بالقول: الله يطول بعمركم إن شاء الله ما بيصير الا كل خير لمصر ولكل العالم وشكرا لكل الناس اللي سالت عني ولا زعلت لمرضي محابنكم وصلتني.

وكانت المطربة اللبنانيه مي حريري، أعلنت خلال تسجيل صوتي لبرنامج «Et بالعربي»، إصابتها بفيروس كورونا السلالة الهندية، قائلة «إنها مصابة بفيروس كورونا العادي، لتكتشف بعدها إصابتها بالسلالة الهندية من الفيروس»، مضيفة «أنها تلقت مصل الفاكسين في أوائل شهر يونيو وبعدما أخذت المصل بـ7 أيام فقط، تم إصابتها بفيروس كورونا الهندي المتحول، وأنها مريضة للغاية ولا تستطيع التحدث».

معلومات عن اللبنانيه مي حريري

مي حريري من جنوب لبنان، وهي طليقة الفنان ملحم بركات، ورصيدها الغنائي 3 ألبومات هم: «ح سهر عيونه»، «حسن»، و«كوكتيل»، بينما صورت 8 أغاني، حقق منها نجاح وعلق مع الجمهور أغنيه «تعالا نرقص سوا» التي صورتها في شاطئ بيروت.