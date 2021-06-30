بعد إصابة مي حريري بفيروس كورونا السلالة الهندية، وهو الخبر الذي أكدته الفنانة عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، نقدم في السطور التالية تفاصيل إصابتها بالسلالة الهندية.

إصابة مي حريري بفيروس كورونا السلالة الهندية

وجاء إعلان إصابة مي حريري بفيروس كورونا السلالة الهندية من خلال إحدى البرامج الفنية، حيث أعلنت خلالها أنها مصابة بفيروس كورونا العادي، من خلال صفحتها الخاصة.

وحول إصابتها بالسلالة الهندية من فيروس كورونا، قالت مي حريري، إنها تلقت مصل الفاكسين في أوائل شهر يونيو الجارِ.

وتابعت الفنانة مي حريري، أنها بعدما أخذت المصل بـ7 أيام فقط، تم إصابتها بفيروس كورونا الهندي المتحول، وأنها مريضة للغاية ولا تستطيع التحدث.

الأعمال الفنية لمي حريري

يذكر أن الفنانة مي حريري، ولدت في 24 ديسمبر 1972 في عائلة من جنوب لبنان، وأصدرت حتى الآن ثلاث ألبومات، الأول كان بعنوان «حسهر عيونه» أما الألبوم الثاني فكان بعنوان «حسن» والألبوم الثالث كان بعنوان «كوكتيل».

وخلال الثلاث ألبومات، صورت 8 أغانٍ على طريقة الفيديو كليب، كان من أشهرهم «تعالا نرقص سوا»، الذي صورته على شواطئ بيروت.

مي الحريري على الصعيد الشخصي

أما على الصعيد الشخصي، فتزوجت الفنانة مي حريري أولا من رجل أعمال سوري، وأنجبت منه ابنتها الكبرى منال، وبعدها انفصلت عنه وتزوجت من المطرب اللبناني ملحم بركات، ولكنهما انفصلا بعدما أنجبت منه ولد يدعى ملحم.

وأخيرا تزوجت من المهندس أسامة شعبان، الذي انفصلت عنه أيضا بعدما أنجبت منه ابنتها سارة.