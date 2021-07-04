جدول حفلات الأوبرا المصرية لشهر يوليو.. أبرزها لهاني شاكر وسليم سحاب

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، الفعاليات والحفلات المقرر اقامتها على مدار شهر يوليو الجاري والتي تتنوع بين حفلات الإنشاد الديني والحفلات التي تقدم التراث المصري والعربي.

وتشمل الحفلات قرابة 16 حفلا تقدم على مسارح الجمهورية، النافورة، المسرح الكبير، معهد الموسيقى العربية، وأوبرا دمنهور.

وأكدت دار الأوبرا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كعدم السماح بالدخول بدون ارتداء كمامات، الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، قياس الحراره بواسطة المختص، الحفاظ على التباعد المجتمعي بوجود مسافات آمنة بين الجمهور، غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته، وأخيرا يمنع دخول الاطفال الأقل من 7 سنوات حفاظاً على السلامة العامة.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل وجدول حفلات الأوبرا للشهر الجاري، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية الفنية التي تقدمها الجريدة على مدار اليوم.

حفل كلثوميات

وتستعد اليوم الأحد 4 يوليو، قاعة معهد الموسيقي العربية لحفل كلثوميات والمقرر إقامته في الساعة الثامنة مساء على أن تبدأ أسعار الحفل من 135 جنيها.

حفل الفنان هانى شاكر

وعلى مسرح النافورة بدار الأوبرا يستعد الفنان هاني شاكر لتقديم حفلة غنائية يوم 8 يوليو الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء بأسعار تبدأ من 110 جنيهات، كما يحرص هاني شاكر على تقديم بعض الأغنيات القديمة له.

حفل فرقة الإنشاد الديني

كما تستعد فرقة الإنشاد الديني لتقديم حفلها على مسرح الجمهورية يبدأ في الثامنة مساءًا من يوم 9 يوليو بأسعار تبدأ من 25 جنيها.

حفل فرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني

وفي يومي 9 و30 يوليو الجاري يستعد مسرح النافورة لاستقبال فرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني في تمام الساعة الثامنة مساءً على أن تبدأ الأسعار من 60 جنيها.

حفل وهابيات

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقدم حفل وهابيات يومي 10 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءً بأسعار تبدأ من 135 جنيها.

حفل الفرقة القومية العربية للموسيقي

وفي تمام الثامنة مساء تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقي حفلا على المسرح الكبير يوم 11 يوليو بأسعار تبدأ من 85 جنيها.

حفل فرقة فرسان الشرق للتراث

أما على مسرح النفورة الخرجي تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث عرضا يومي 14 و15 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساء بأسعار تبدأ من 35 جنيها.

حفل من أعمال الموسيقار محمد الموجي

كما تقدم دار الأوبرا على مسرح الجمهورية حفلا غنائيا من أعمال الموسيقار محمد الموجي يوم 15 يوليو بأسعار تبدأ من 85 جنيها.

حفل فرقة الانشاد الديني

وعلى مسرح دمنهور يعرض حفل لفرقة الإنشاد الديني يوم 15 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساء بأسعار تبدأ من 25 جنيها.

حفل موسيقى غنائى بقيادة سليم سحاب

ويقام حفل غنائي يوم 16 من الشهر الجاري على مسرح النافورة الخارجي بأسعار تبدأ من 110 جنيهات وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

حفل فرقة الموسيقي العربية للتراث

وداخل قاعة معهد الموسيقى العربية يقام حفل فرقة الموسيقي العربية للتراث يوم 17 ويوم 29 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءً بأسعار تبدأ من 60 جنيها.

حفل فرقة الحضرة للانشاد الصوفى

وفي 18 يونيو جمهور دار الاوبرا على موعد مع حفل فرقة الحضرة للانشاد الصوفى على المسرح المكشوف، والتي تقدم الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً بأسعار تبدأ من 110 جنيهات.

حفل جالا- فرقة أوبرا القاهرة

وعلى المسرح الصغير يقدم حفل جالا- فرقة أوبرا القاهرة أيام 25 و26، 29 و30 يوليو، على مسرح الجمهورية بأسعار تبدأ من 45 جنيها في تمام الساعة الثامنة مساء.