امتحانات الثانوية العامة 2021.. محافظ مطروح يوقف العمل بنظام التناوب

أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وافق على وقف العمل مؤقتاً بنظام التناوب والإجازات الاستثنائية للعاملين بديوان عام المديرية ودواوين الإدارات التعليمية، خلال فترة امتحانات الثانوية العامة 2021، المقرر انطلاقها السبت المقبل 10 يوليو، وأوضح أن موافقة المحافظ تأتي لقرب امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية، والاستعداد لتلقي طلبات التحاق الطلاب بالمدارس، وانطلاق فعاليات الأنشطة التربوية خلال شهور الصيف.

تجهيز استراحات الثانوية العامة وتعقيم اللجان في مطروح

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الشكر والتقدير لمحافظ الإقليم، مثمناً دعمه المستمر للمنظومة التربوية والتعليمية للسير دوماً على الطريق الصحيح، وأكد أن منظومة العمل تجري علي قدم وساق في تعليم مطروح استعدادا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة السبت المقبل، ومتابعة جاهزية الاستراحات الحكومية لاستقبال منتدبي الامتحانات مع نهاية هذا الأسبوع قبل الامتحانات بأيام، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير مقار اللجان، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا، حرصاً على سلامة وصحة الطلاب وكافة العناصر المشاركة في أعمال الامتحانات.

انتظام جميع العاملين بالتربية والتعليم الاحد استعداد لامتحانات الثانوية العامة بمطروح

وأوضح كيل تعليم مطروح أنه جرى التنبيه علي جميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بنطاق محافظة مطروح، ضرورة الحضور من صباح باكر الأحد 4 يوليو والالتزام بمواعيد العمل الرسمية، لافتاً إلى أن قرار الوقف المؤقت لنظام التناوب سيتم تنفيذه فوراً، اعتباراً من صباح الغد، مع تعميمه علي جميع الإدارات التابعة للمديرية، وذلك لصالح العمل، حتى انتهاء جميع الامتحانات الثانوية العامة والدور الثاني للشهادة الإعدادية.