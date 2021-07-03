طوارئ بـ«المنوفية» استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2021 «الدور الأول» عن العام الدراسي 2020/2021.

وأكد أحمد سويد مدير المديرية، تجهيز 126 لجنة امتحانية استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2021 بنطاق الإدارات التعليمية العشر على مستوى محافظة المنوفية لاستقبال ما يقرب من 33.223 طالبًا وطالبة، وتم فرش اللجان الفرعية داخل اللجان بحث لا يتعدى عدد الطلاب 14 طالبة وطالبة تنفيذا للتعليمات الوقائية بالتباعد بين الطلاب تفاديا للإصابة بالعدوى في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأشار سويد، إلى تجهيز وفرش 22 استراحة منتشرة بالقرب من اللجان الامتحانية؛ لاستضافة المشاركين في انتظام وانضباط العملية الامتحانية من المنتدبين المغتربين، تحت إشراف لجنة مخصصة لذلك، كما تم التنسيق مع مديرية التموين بالمنوفية؛ لتوفير حصة يومية من الخبز المدعم للسادة المنتدبين المغتربين لأعمال الامتحانات بالمنوفية.

وقبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021، شدد على الانتهاء من تسليم جميع أرقام جلوس الطلاب إلكترونيًا، كما يتم تطهير كافة اللجان الامتحانية باستمرار، بالتنسيق والتعاون بين مديري عموم الإدارات ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الصحية والوقائية للحفاظ على صحة الجميع.

وأوضح أنه تم توفير العصى الإلكترونية بجميع اللجان، فضلًا عن الكواشف الحرارية وبوابات التعقيم والمطهرات؛ لتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان يوميًا، كما تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية؛ لعدم انقطاع المياه بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 حرصا على الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، وتم التنسيق مع شركة كهرباء المنوفية، لانتظام التيار الكهربائي بمناطق اللجان الامتحانية أثناء فترة عقد الامتحانات.