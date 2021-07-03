ننشر خطة «البحيرة» لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2021

أعلنت محافظة البحيرة، اليوم، اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان وجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب أثناء تأديتهم امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهته، وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحماية اللازمة لأعضاء لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، ومحيط المدارس التي بها لجان، والعمل على تضافر جميع الجهود لخروج مرحلة الامتحانات بالشكل اللائق.

استعدادات البحيرة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، تزويد اللجان بالمطهرات والكمامات الطبية على أن يتم التنبيه على الطلاب والعاملين والملاحظين بلجان امتحانات الثانوية العامة 2021 بضرورة ارتداء الكمامات، فضلًا عن تخصيص بوابات تعقيم بالمدارس والكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان.

تعقيم وتطهير يومي للجان امتحانات الثانوية العامة 2021

وورد بخطة المديرية لاستقبال امتحانات الثانوية العامة 2021، تعقيم وتطهير يومي لجميع اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحانات، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، والتأكيد على تزويد اللجان بصندوق إسعافات أولية، وتواجد طبيب وسيارة إسعاف بكل مدرسة، وكذا سيارة حماية مدنية خارج اللجنة، وجاهزية معدات الإطفاء خلال فترة انعقاد اللجان لمواجهة آية حرائق.

التنسيق مع الوحدات المحلية استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

وعلمت «الوطن» أنه تم التنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات التعليمية، لتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس التي بها لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، وإزالة الإشغالات ومنع الباعة الجائلين حولها، مع رفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً لأي طوارئ، وسرعة التعامل الفوري معها حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

تصريحات وكيل التعليم بالبحيرة قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تجهيز وإعداد اللجان الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2021، والاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتزويدها بجميع الاحتياجات والوسائل المعيشية اللازمة، كما تم متابعة جاهزية المدارس من حيث الأثاث والكهرباء والتليفون الأرضي والإنترنت، فضلًا عن الانتهاء من عمل الصيانة الفورية لجميع طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها وتعبئة الفارغ منها.