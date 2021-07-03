«المركز المصري للفكر» يثمن دخول 47 قطعة بحرية للخدمة

قال أحمد عليبة، رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر توضع في صدارة التصنيف العسكري العالمي، وتحقق الأهداف المطلوبة منها، لأنها ليست الغاية هي اقتناء الأسلحة لكن تخضع لأبعاد كبيرة جدا، جزء منها بشكل أساسي يتعلق بالأهداف الاستراتيجية.

وأضاف «عليبة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة dmc، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم السبت، أن الـ 47 قطعة عسكرية التي دخلت الخدمة اليوم تحقق هذه الأهداف، وتمثل ذراعا طويلة لتأمين المياه الاقتصادية التي تمتد بعمق منطقة المتوسط لأكثر من 200 ميل، وتقدم خدمات لوجستية لمسرح عمليات طويل جدا على الساحل الشمالي أكثر من 1000 كم و1200 كم على ساحل البحر، وبالتالي هذه الذراع الطويلة تتضمن تشكيلا كبيرا وضخما وتكتيكيا واستراتيجيا.

ولفت إلى أن الفرقاطات الجديدة التي جرى ضمها لهذا الأسطول، والقطع البحرية مهمة لأن بها قطع مسلحة مضادة للغواصات، وأجهزة سونار تستطيع تتبع على أعماق كبيرة للغاية، ووسائل خداع.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقاعدة 3 يوليو، هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدرات البلاد الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية، والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات أو مخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.