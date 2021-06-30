السيسي يوجه القوات المسلحة بتخصيص ضابط مسؤول عن كل قرية بـ«حياة كريمة»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه سيتفقد أعمال مبادرة تطوير القرى التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحًا: «أثناء العمل صدقوني هتلاقونا إننا بنمر على الناس بتشتغل في القرى عشان نتطمن بنفسنا إن الأمور ماشية كويس».

وأضاف رئيس الجمهورية خلال تفقده المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري: «اللي بنعمله ده بإمكانيات الدولة المصرية، ومحدش يتصور إن ده كان ممكن يتعمل إلا بجهد مشترك، لكن تفتكروا لما نخش قرية ونعمل فيها الصرف الصحي والغاز ومياه الشرب والاتصالات والخدمات الكاملة عملناها بالشكل اللي يليق بها».

وتابع: «لكن بقية القرية لو لم يتم دهانها مش هتحسوا بالفرق ومش هتبقوا فرحانين أوي.. وبقول للجيش هل ممكن يبقى في لكل قرية ظابط مسؤول عنها ونشوف هيعملوا إيه ونصور وهنوري للدنيا كلها.. اوعى تزعل يا دكتور مصطفى.. ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة، لأن المصلحة واحدة».