«آسف يا بطوط بحبك ومقدرش استغنى عنك».. لافتة تثير السخرية بالحامول

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لافتة تحمل عبارات اعتذار من شخص لفتاة، كانت معلقة بأحد شوارع مدينة الحامول في محافظة كفر الشيخ، حيث انتشرت اللافتة، التي صورها أحد الأشخاص، على جروبات المحافظة، وسط تعليقات ساخرة من المواطنين.

وفوجئ سكان منطقة شارع «المسجد الكبير» بمدينة الحامول، الذي يبعد أمتاراً قليلة عن مبنى مجلس المدينة، بقيام أحد الأشخاص بتعليق لافتة كبيرة في الشارع، مدون عليها «آسف يا بطوط بحبك ومقدرش استغنى عنك»، وقبل قيام البعض بانتزاعها، التقط لها أحد الأشخاص بعض الصور، التي نشرها على صفحته بموقع «فيسبوك»، وسرعان ما تداولها أبناء المدينة على صفحاتهم، الأمر الذي أثار حملة سخرية على اللافتة وصاحبها.

وقال «محمود السيد»، أحد سكان الشارع، إن اللافتة جرى تعليقها ليلاً من شخص مجهول، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع مصمم اللافتة، وهو شاب يعمل في مجال الدعاية والإعلان، بهدف معرفة الشاب الذي علق اللافتة، مشيراً إلى أن الأهالي قاموا بانتزاعها.

وأعرب «السيد» عن استنكاره للواقعة بقوله: «كل واحد يزعل مراته ولا حبيبته يروح يعمل ليها يافطة في الشارع؟.. الشارع ده ملك للعامة، مش ذنبي إن شخص غير مسؤول اتخانق مع مراته ولا حبيبته فراح عملها يافطة اعتذار، لازم يكون فيه ضوابط للموضوع ده».

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها أشخاص من كفر الشيخ بتعليق لافتات اعتذار أو حب للفتيات في الشوارع، بينها لافتة «أنا آسف يا قلبي»، التي انتشرت منذ فترة في أحد شوارع كفر الشيخ.