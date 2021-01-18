رفع مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ: استمرت حتى الصباح

يواصل رؤساء مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، جهودهم لرفع مياه الأمطار من الشوارع، لليوم الثاني على التوالي، إثر تعرض المحافظة لأمطار غزيرة بدأت أمس، الأحد، وانتشرت فرق ومعدات مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في الشوارع، لرفع مياه الأمطار التي استمر هطولها حتى صباح اليوم الإثنين.

وأعلن اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، عن انتشار معدات مجلس المدينة في الشوارع، لرفع مياه الأمطار ، مكلفاً النواب ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع تراكمات المياه، مشدداً على قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والرى ومحطات رافع مياه الصرف الزراعى والحماية المدنية بالتعاون المشترك لرفع التراكمات، بالإضافة إلى فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحى أولاً بأول، واستمرار سير عمل المعدات بكافة أنحاء المدينة والقرى .

فيما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار العمل على رفع المياه المتراكمة والدفع بسيارات الكسح بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى فضلاً عن استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.

كما أشادت «رئيس مركز ومدينة دسوق»، بالجهود المبذولة من قبل عمال النظافة والسائقين بأحياء مدينة دسوق واستمرارهم في العمل على رفع مياه الأمطار بشوارع دسوق ليلا وعدم المغادرة حتى الانتهاء من عملهم، مشددة على استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة سقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى على مدار الساعة.

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ، لمواجهة الطقس السيئ، فضلاً عن نشر خرائط الأرصاد الجوية للمواطنين اولاً بأول، والتنسيق مع كافة الجهات بما فيهم الحماية المدنية، للتدخل حال تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بشكل دائم، وانعقاد غرف عمليات مجالس المدن.