خبراء استراتيجيون يُشيدون بقاعدة «3 يوليو»: رسالة سلام وردع

قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية رسالة سلام للعالم، فالقوات البحرية تقوم بأعمال منع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والمخدرات، ومنع نقل المرتزقة والإرهاب من اتجاه لآخر، والجاهزية العالية للقوات الجوية والبرية، ما يجعل الجميع يفكر كثيرا قبل أن يقدم على أي عمل ضد مصر، موضحًا أن التدريبات المشتركة، خاصة للقوات البحرية، لها نشاط مستمر وقوي وبارز خلال الأعوام السابقة.

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية يُعدد أهمية 3 يوليو البحرية

وأضاف «الألفي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الآن»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن هناك تدريبات مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والقوات الإيطالية والبريطانية والفرنسية، وجميعها تصب في صالح الاستعداد والجاهزية واكتساب الخبرات والتعرف على تكتيكات وأساليب مختلفة ومسارح عمليات مختلفة يمكن أن نضطر للدخول فيها.

قاعدة 3 يوليو البحرية ستكافح الإرهاب وتمنع الهجرة غير الشرعية

فيما قال اللواء محمد الشهاوي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال مداخلة هاتفية في البرنامج نفسه، إن افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية له أهمية كبرى من حيث التوقيت والمكان، فالقاعدة لها أهمية استراتيجية، وهي أنها تقوم بتأمين الاتجاه الإستراتيجي الشمالي الغربي، وتؤمن خطوط الملاحة بالبحر المتوسط، وتقوم بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فالقاعدة البحرية تؤمن عمقنا الاستراتيجي من اتجاه الغرب مع ليبيا، الذي تصل حدودنا معها لـ1115 كيلو متر.

القوات المسلحة تؤمن مكتسبات مصر في حقل ظهر

وأوضح «الشهاوي»، مشاركة جميع أسلحة الأفرع الرئيسية في المناورة «قادر 2021» مشيرا إلى أنها رسالة اطمئنان للداخل عن مدى الجاهزية والكفاءة والاستعداد القتالي العالي لقواتنا، وأن القوات المسلحة تؤمن الأمن القومي المصري والعربي والمقدرات والمكتسبات الممثلة في حقل ظهر، كما أن قاعدة 3 يوليو تعطي رسالة ردع لأي دولة تحاول أن تنتقص حتى نقطة مياه من حقوق مصر المائية.

القوة البحرية المصرية تحتل المرتبة السادسة عالميًا

من ناحية أخرى، أوضح اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن قاعدة 3 يوليو البحرية قوة مضافة للجيش المصري، وقدرة جديدة تُدفع في شرايين القوى الشاملة المصرية، وتشكل قوة ردع كاملة، كما أن استراتيجية الردع المصرية تكتمل اليوم بجدية الردع، فأول شيء في مقومات الردع هو امتلاك القوة، موضحًا أن القوة البحرية المصرية تحتل المرتبة السادسة عالميًا.

افتتاح قاعدة 3 يوليو رسالة لأعدائنا

وأشار إلى أن افتتاح قاعدة 3 يوليو رسالة لأعدائنا وكل من يفكر في تهديد أمننا القومي، إلى أننا قادرون على هزيمته وإنزال خسائر به تفوق أي مكاسب يسعى لتحقيقها، وهذه الرسالة وصلت للجميع، موضحًا أن مصر تواجه تهديدات ومخاطر من جميع الاتجاهات وكان هناك ضرورة لامتلاك هذه القوة والردع، ووضع توزيع إستراتيجي لها قادر على التدخل الفوري وردع أي عدائيات تحاول النيل من أمننا.