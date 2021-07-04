بسبب «قادرون».. منار السبيل الخيرية ضمن أفضل 10 جمعيات تنموية بمصر

كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وأيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن لشئون العمل الأهلي، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، جمعية منار السبيل الخيرية، ضمن أفضل 10 جمعيات على مستوى الجمهورية الذين لهم أفضل الممارسات التنموية.

يأتي هذا ضمن المسابقة التي نظمتها المؤسسة والتي تقدم لها 64 جمعية على مستوى الجمهورية، ففي مجال القضاء على الفقر تم اختيار «منار السبيل»، عن مشروعها «قادرون» لتشغيل وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد قررت وزير التضامن منح كل جمعية 500 ألف جنيه لدعم مشروعات التنمية التي تقوم بها تحت إشراف الوزارة.

وتقدم حسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، بالتهاني لأعضاء جمعية منار السبيل الخيرية، وعلى رأسهم تامر فايد رئيس مجلس إدارة الجمعية لجهودهم في تحقيق التنمية المستدامة كشريك حقيقي للدولة في هذا المجال.

وبدأ مشروع «قادرون»، نشاطه بخط الإنتاج الأول، وهو تعبئة وتغليف الخضار والفاكهة، وتسوق جمعية منار السبيل للمشروع، من خلال تكوين قاعدة من العملاء لتسويق المنتجات، ممن يتبنون تشجيعه؛ لدعم ذوي القدرات الخاصة.

وتقدم حسام عبدالغفار، بخالص الشكر والتقدير لجمعية منار السبيل، على تبنيها للمشروع، الذي يهدف لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، وتحويلهم لطاقة إنتاجية تخدمهم والمجتمع من خلال أنشطة المشروع، داعيا قوى المجتمع المدني كافة لدعم المشروع والتسويق له ولأهدافه.

ودعا «عبدالغفار»، القائمين على المشروع بالتسويق له، بعرض خدماته في نطاق أوسع، لاسيما في المدن الكبرى على مستوى المحافظة ومدينة دمياط الجديدة ويمكن للعملاء راغبي الحصول على خدمات المشروع أو دعمه، التواصل مع القائمين عليه.