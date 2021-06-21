«القوى العاملة»: تعيين 549 شابا منهم 19 من ذوي القدرات الخاصة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد 549 شابًا، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، منهم 13 من ذوي القدرات تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 565 شابًا منهم 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن استخراج 509 شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيه مزاولة الحرفة.

وأضاف سعفان، في بيان له، اليوم، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 56 شكوى، تم تسوية شكوى، وحفظ 13 منها، وإحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية، ومازالت 39 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأكد وزير القوى العاملة، صرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، وتم صرف 6 آلاف جنيه لعاملين منحة زواج، 8 منح مولود بمبلغ 16 ألف جنيه، منحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، 12 ألف جنيه منح وفاة لأحد الأقارب لـ 6 عمال، صرف 15 ألف جنيه للرعاية الصحية لـ3 عمال؛ ليصل إجمالي ما تم صرفه 59 ألف جنيه لـ20 عاملًا من المسجلين بالمديرية.

من جهته، قال السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر مايو الماضي، إن المديرية أجرت تفتيشًا من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 413 منشأة، دوري نهاري وحملات، أسفر عن تحرير 42 محضرًا عماليًا، وعقد 4 ندوات توعية استفاد منها 72 عاملًا.

كما أجرت تفتيشًا على 133 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 48 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، عقد 5 ندوات توعية في مجال مخاطر بيئة العمل لـ56 عاملًا، ومتابعة 150 منشأة لضمان تطبيقها كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أما في مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من دورة تدريبية لـ10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي الزهور، وتم تنفيذ دورة تدريبية جديدة بها لـ10 متدربات، كما تم الانتهاء من دورتين تدريبيتين على مهن صيانة المحمول والدش، والخياطة والتفصيل لـ21 متدربًا بالمديرية.