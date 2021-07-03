«رويترز»: استهداف سفينة شحن إسرائيلية في المحيط الهندي

أكد مسؤولون إسرائيليون استهداف سفينة شحن إسرائيلية في المحيط الهندي، وفقا لما نقلته قناة «العربية»، عن وكالة أنباء رويترز.

وأوضحت «رويترز» أن سبب استهداف سفينة الشحن الإسرائيلية غير معلوم، فيما أشارت مصادر لقناة العربية إلى هجوم على سفينة شحن مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي.

فيما نقل التليفزيون الرسمي الإيراني عن قناة «الميادين» استهداف سفينة تجارية إسرائيلية شمال المحيط الهندي، وأوضح التليفزيون أن «السفينة الإسرائيلية هي CSAV TYNDALL وتعود ملكيتها لشركة Zodiac Mari، وصاحبها إيال عوفر» وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وأفادت قناة «الميادين» نقلا عن مصادر وصفتها بـ«الموثوقة» يوم السبت، بأن «النيران تشتعل في سفينة شحن إسرائيلية في شمالي المحيط الهندي»، وأن «السفينة التجارية الإسرائيلية تعرضت لإصابة بسلاح غير معروف».