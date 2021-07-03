بعد قرار إيقافه.. حمو بيكا يفتتح مطعما في الإسكندرية اليوم

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، اليوم السبت، افتتاح مطعم وكافيه جديد في سموحة بالإسكندرية، عقب قرار المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء حتى يُكمل دراسته الموسيقية، ومن ثم يتقدم من جديد للنقابة.

حمو بيكا يوقف أعماله الغنائية احتراما لهاني شاكر

علمت «الوطن» أن «بيكا» سيذهب لافتتاح مشروعه، خلال الساعات المقبلة، مع أصدقائه، وسط حراسة خاصة.

وكان حمو بيكا، كتب من أيام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في أول تعليق له عقب صدور قرار وقفه عن ممارسة الغناء، قائلًا: «انتظرو افتتاح مطعم بيكا ساندوتش وكافيه بيكا في الإسكندرية عاصمة ذيد، سموحة محور المحمودية».

يذكر أن مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قرر في اجتماعه الأسبوعي، الأحد الماضي، عدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا.

حمو بيكا ممنوع من الغناء بقرار النقابة

وشمل القرار الصادر من نقابة الموسيقيين، بجانب حمو بيكا، كل من «مصطفى عنبة، مسلم، نو التوت، وأحمد موزة».

وقالت مصادر من داخل النقابة لـ«الوطن»: «يمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة، وغير مصرح له بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

كان مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر شاشة «mbc مصر»، للرد على التصريحات الإيجابية التي أدلاها بشأنه الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقيين، بعدما وصفه بالشخص «المؤدب»، في حلقة اليوم من البرنامج.

قال بيكا لهاني شاكر خلال المداخلة: «ربنا يخليك لينا وما يحرمنا منك، وبحبه والله العظيم، وأحترم كل قوانينه، وكل اللي يقولي عليه هقول حاضر ونعم، ولغيت كل شغلي».