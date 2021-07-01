هاني شاكر: حمو بيكا مؤدب.. «قلت له وقف شغل لحد ما تخش امتحان النقابة»

قال هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة اتخذت قرارها بوقف 5 مطربين مهرجانات شعبية من بينهم «حمو بيكا»، في إطار مساعيها نحو محاولة تنظيم الأغاني الشعبية المنتشرة، مشيرًا إلى أنه لا يعترف باسم مهرجانات، «عندنا غناء شعبي وغناء راب وغناء عاطفي ومونولوجات .. لكن معندناش حاجة اسمها مهرجانات».

وأضاف «شاكر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر شاشة «mbc مصر»، أنه تحدث مع مغني المهرجانات حمو بيكا، وقال له: « يا حمو بعد إذنك، محمود عبدالستار مدرب موسيقي رائع وهايل جدا وتواصل معاه وخد دروس وبطل شغل شوية الفترة دي عشان تخش الامتحان المرة الجاية.. أنا مش ضد حد، ويهمني إن مستواه يكون اتحسن أكتر من كده وعمل فرق في الكام حصة اللي هياخدهم».

وتابع: « حمو بيكا قالي شكرًا جدًا إن حضرتك مهتم، وهو مؤدب جدًا وأنا حاسس فيه ده، ولما عمل موقف النقابة واعترض وشتم وهدد، لما ابتدينا نتكلم في النقابة معاه لقيناه شخصية تانية خالص».

وواصل: «نحاول في النقابة تنظيم الأغاني الشعبية لأنها سببت صداعًا كبيرًا في النقابة، لأن مطربي الأغاني الشعبية (المهرجانات) يغنون دون الحصول على تراخيص وهو ما يعاقب القانون عليه».

وأضاف «شاكر» أن من يقوم بتقديم أوراقه، يمكنه دخول امتحان النقابة ثم ممارسة الغناء إذا ما نجح: «نقوم بثورة تصحيحية منذ فترة»، مؤكدًا أنه طلب من مطربي المهرجانات التوقف عن الغناء وخوض امتحان النقابة: «قريبا جدًا سنعقد لجنة امتحان والموقوفون الخمسة يمكنهم دخول الامتحان، فقد أوقفناهم إلى حين توفيق أوضاعهم مع النقابة، ولم يكن وقفا تعسفيا، فلا نحجر على أي شخص، لكن التعامل يجب أن يكون بالقانون».