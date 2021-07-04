تعرف على عقوبة سرقة الواي فاي.. الحبس والغرامة

عقوبة رادعة حددها قانون جرائم الانترنت للاشخاص الذين يتفننون فى الدخول على شبكات الواى فاى الخاصة بغيرهم بشكل غير مشروع دون الحصول على أذن مسبق منهم، بالإضافة إلى تحريم دار الإفتاء المصرية هذا الأمر.

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بـ«قانون جرائم الإنترنت»، على عقوبة سرقة الـ«واي فاي» من الجيران أو بأي طريقة كانت، وذلك لمكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، حيث تضمنت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبة سرقة الـ«واي فاي» ضمنيا، حيث نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلاً مَن انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

من جانبها قالت دار الإفتاء المصرية راد على سؤال أحد المواطنين عن سرقة الـ«واي فاي»: «لا يجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن أصحابها، ويجوز الدخول على شبكات النت اللاسلكية المفتوحة غير المشفَّرة، إذا كانت في الأماكن العامة، كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات، وكانت خدمة مكفولة لعموم الناس».

وبحسب بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فإن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في مصر عن طريق «الهاتف المحمول- الإنترنت فائق السرعة- الـ يو إس بى» بلغ نحو 62.3 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2020، بحسب التقرير الموجز عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصادر عن وزارة الاتصالات.

وبحسب التقرير، فإن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الموبايل بلغ نحو 50 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2020، مقابل 38 مليونا في نفس الفترة من 2019، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة «الأرضي»، 8 ملايين مستخدم فى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 7.1 مليون مستخدم في سبتمبر 2019، وأخيرا بلغ عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق يو إس بى 3.3 مليون مستخدم بنهاية سبتمبر 2020.